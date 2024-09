iPad mini 7 è in cantiere: debutto alle porte, avrà un hardware potentissimo

Oramai ci siamo: sembra che il debutto del prossimo tablet compatto di Apple sia alle porte; iPad mini 7 sembra essere dietro l’angolo quindi cosa ci aspettiamo in merito? Cerchiamo di fare il punto della situazione con le informazioni trapelate finora.

iPad mini 7: ecco quello che è emerso

Apple ha lanciato l’iPad Mini 6 nel settembre 2021. In passato, ci si aspettava che il nuovo modello arrivasse sul mercato circa un anno fa, ma ciò non è avvenuto. Ora sembra che Apple possa finalmente lanciare il prodotto verso la fine di quest’anno.

La notizia proviene da Mark Gurman di Bloomberg, che ipotizza l’arrivo di un nuovo device di questo genere. Ha rivelato che molti Apple Store hanno scorte limitate dell’attuale iPad Mini in diverse configurazioni e che il dispositivo è considerato “limitato” anche internamente alla compagnia. Secondo il giornalista infatti, non dovrebbe sorprendere vedere presto un successore dell’iPad Mini 6, che sarà potenziato con funzionalità di intelligenza artificiale. Apple ha già aggiunto diverse funzionalità AI a iOS e iPadOS. Diverse fonti indicano che Apple lancerà questo nuovo prodotto durante una conferenza stampa a settembre o ottobre di quest’anno. Noi ipotizziamo nella seconda metà dell’autunno, visto che il keynote del 9 settembre si concentrerà essenzialmente sui telefoni e sugli orologi del brand.

L’iPad Mini 7 continuerà a mantenere il design classico del suo predecessore. La dimensione dello schermo e il peso del dispositivo potrebbero rimanere invariati. Ricordiamo che il modello attuale pesa 293 g (Wi-Fi) / 297 g (Wi-Fi + Cellular), ha una batteria da 19,3 Wh ed è spesso solo 6,3 mm.

L’esperienza di scorrimento del modello precedente non era delle migliori, con un fastidioso effetto “jelly”. Secondo un rapporto, il nuovo terminale invece, utilizzerà un nuovo controller del display per risolvere questo problema, migliorando notevolmente la reattività dello schermo. Ad ogni modo, non dovrebbe essere un OLED e non dovrebbe presentare il ProMotion. Sembra che la società di Cupertino continuerà a utilizzare un pannello IPS LCD.

Un’altra area di miglioramento potrebbe riguardare la memoria e lo spazio di archiviazione, con la RAM che potrebbe aumentare da 4GB a 8 GB. In termini di storage, 128 GB potrebbero diventare lo standard, migliorando di conseguenza l’esperienza con le app in multitasking. Sul fronte del SoC invece, vedremo finalmente un Apple Silicon con architettura a 3 nanometri di TSMC? Staremo a vedere.