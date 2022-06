iPad per il lavoro da "nomade digitale": qual è il migliore?

Se state cercando un nuovo tablet per il lavoro, non possiamo consigliarvi l’ottimo iPad Pro da 11” che oggi, grazie agli sconti eccezionali di Amazon, si porta a casa ad un prezzo davvero unico. Il tablet in sconto presenta uno schermo da 11“ super risoluto con ProMotion al seguito. Oggi può essere vostro a soli 799,00€ al posto di 899,00€.

Perché vi consigliamo d’acquisto di questo dispositivo al posto di un altro di casa Apple? Il motivo è molto semplice; al netto delle specifiche, questo device in grado di regalare un’esperienza utente degna di un computer di fascia alta. iPadOS ha fatto passi da gigante in questi mesi (e in questi anni) e probabilmente il prossimo futuro vedremo tanti piccoli aggiornamenti che lo trasformeranno pian piano in un Mac in tutto per tutto.

iPad Pro 11″: perfetto per tutto

Sotto la scocca batte un potente processore Apple Silicon M1, coadiuvato nella sua versione più prestante, da un modem 5G e da ben 16 GB di RAM. Nella versione base invece, presenta 8 GB di RAM, anche se Apple tende a non segnalarli.

Abbiamo anche un potente sistema di fotocamere con sensore LiDAR sulla back cover. Le ottiche, che potete usare per fare scatti (ma chi fa foto con il tablet?) Sono ottime per chi lavora nel campo della grafica, del design, della progettazione e nei render 3D. Con i giusti software, questo grande tablet vi consentirà di effettuare lavori in alta risoluzione e con una fluidità pazzesca. Pensiamo a LumaFusion, ProCreate, Photoshop e Illustrator e a molti altri ancora.

Certo, la potenza è nulla senza il controllo, direbbe qualcuno… E avrebbe ragione. Vogliamo dire che questo tablet da solo è un ottimo dispositivo per la produttività, ma anche per il gaming o per lo svago multimediale. Vi consigliamo di abbinarci una Apple Pencil di seconda generazione (che si trova su Amazon a soli 122,00€) e una Magic Keyboard (anch’essa disponibile su Amazon a 279,00€).

Voi cosa ne pensate? Stavate adocchiando già questo tablet per il lavoro da remoto o per la produttività in vacanza?