iPad Pro 11" (1TB) SCONTO PAZZO di 600€ su Amazon: prezzo STRACCIATO

L’Apple iPad Pro 11″ di terza generazione (Wi-Fi + Cellular, 1TB), col potente chip M1 è in promozione su Amazon col 36% di sconto. Questo eccellente tablet, scontato di 600€, costa infatti 1.049€ nella colorazione Grigio Siderale, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

L’evoluzione della tecnologia è sempre in corso e l’Apple iPad Pro 2021 è il perfetto esempio di come l’innovazione possa trasformare il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci intratteniamo. Questo iPad Pro, nella sua terza generazione, rappresenta l’apice della potenza, della versatilità e della qualità che solo Apple può offrire.

Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 1TB), sconto OK

Il cuore di questo iPad Pro è l’incredibile chip M1, lo stesso utilizzato sui nuovi MacBook. Questo processore rivoluzionario offre prestazioni straordinarie, garantendo una velocità e una reattività senza pari. Lavora con app complesse, esegui più attività contemporaneamente e goditi esperienze di gioco incredibili.

L’iPad Pro 2021 sfoggia un magnifico display Liquid Retina XDR da 11 pollici, in grado di offrire colori vividi, contrasto elevato e luminosità straordinaria. Sia che tu stia guardando film, lavorando su progetti grafici o semplicemente navigando sul web, l’esperienza visiva sarà sorprendente.

Questa versione dell’iPad Pro offre connettività Wi-Fi e Cellular per garantire che tu sia sempre online, ovunque tu vada. Resta connesso con il mondo, partecipa a videochiamate di alta qualità e naviga sul web senza interruzioni.

Con una capacità di archiviazione di 1TB, avrai spazio più che sufficiente per conservare tutti i tuoi file, documenti, foto, video e app preferite. Non dovrai preoccuparti di dover fare spazio. La fotocamera posteriore avanzata cattura immagini nitide e video 4K eccezionali. Potrai creare contenuti professionali direttamente dal tuo iPad Pro.

L’iPad Pro è compatibile con l’Apple Pencil (2ª generazione) e la Magic Keyboard, e con iOS, avrai accesso a un’ampia gamma di app di alta qualità su App Store. L’ecosistema Apple ti permette di sincronizzare senza sforzo i tuoi dispositivi, migliorando la tua efficienza. Insomma, un top di gamma da acquistare oggi che è scontato e costa 1.049€ con le spedizioni gratis gestite da Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.