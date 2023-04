iPadOS 17: ecco i modelli compatibili con la nuova versione del sistema operativo

Apple sta per lanciare il nuovo iPadOS 17, con importanti aggiornamenti e nuove funzionalità che saranno disponibili per la maggior parte dei modelli di iPad. Tuttavia, alcuni dispositivi più vecchi potrebbero non essere compatibili con questo aggiornamento. Vediamo quali modelli di iPad verranno aggiornati e quali invece verranno esclusi dall’aggiornamento.

Modelli di iPad compatibili con iPadOS 17

A seguito delle informazioni raccolte da iphonesoft.fr, ricevute da una fonte interna ad Apple, è emerso che l’iPad 5 e i primi iPad Pro del 2015 non saranno in grado di installare iPad OS 17. Questi dispositivi sono equipaggiati con i chip A9 e A9X, rispettivamente, che non sono compatibili con il nuovo sistema operativo. Questa scelta permette di mantenere una certa coerenza con i modelli di iPhone che saranno compatibili con iOS17.

L’iPad mini di 4ª generazione (2015) e l’iPad Air di 2ª generazione (2014) sono stati esclusi dall’aggiornamento a iPadOS 16, seguendo un percorso simile a quello dei modelli ora esclusi da iPad OS 17. La conferma ufficiale su quali dispositivi saranno compatibili con iPadOS 17 avverrà il 5 giugno, durante l’evento WWDC 23, in occasione del lancio della prima beta del nuovo sistema operativo.

Di seguito, l’elenco degli iPad compatibili con iPadOS 17:

iPad Air di 3ª generazione

iPad Air di 4ª generazione

iPad Air di 5ª generazione

iPad di 6ª generazione

iPad di 7ª generazione

iPad di 8ª generazione

iPad di 9ª generazione

iPad di 10ª generazione

iPad mini di 5ª generazione

iPad mini di 6ª generazione

iPad Pro (a partire dal 2017)

Novità in arrivo con iPadOS 17

Per quanto riguarda le novità di iPadOS 17, possiamo aspettarci un nuovo centro di controllo, widget e personalizzazione dello schermo di blocco, una nuova versione di Stage Manager e altre funzionalità inaspettate. Gli aggiornamenti per iOS 17, invece, dovrebbero essere piuttosto leggeri, con la maggior parte delle modifiche concentrate sulle applicazioni native.