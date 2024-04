iPhone 13 128 GB ricondizionato a 479€ su eBay: ne rimangono POCHISSIMI

Se cerchi un nuovo iPhone ma non vuoi spendere più di 500€, allora un modello ricondizionato è quello che fa per te. Oggi su eBay trovi l’ottimo iPhone 13 nel taglio da 128 GB a soli 479,99€ grazie allo sconto di 15€. Con una spesa irrisoria, avrai tra le mani un ricondizionato eccellente, praticamente indistinguibile dal nuovo, con tutte le qualità e le prestazioni solidissime di un iPhone di ultima generazione. Ti consigliamo, però, di procedere con l’acquisto nel più breve tempo possibile poiché ne restano solo pochi pezzi a questo prezzo.

iPhone 13 128 GB ricondizionato, colore bianco

iPhone 13 è uno dei modelli di iPhone che regge ancora benissimo il confronto con gli ultimissimi modelli usciti sul mercato, grazie alle sue caratteristiche innovative e le sue solidissime prestazioni. Equipaggiato con il potente A15 Bionic, questo iPhone garantisce prestazioni efficaci, anche in multitasking. Velocissimo e performante, iPhone 13 offre anche una straordinaria autonomia e un display nitido e brillante: iPhone 13, infatti, monta un pannello Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1 pollici con protezione in Ceramic Shield per una resa cromatica e dei dettagli straordinari anche sotto la luce diretta del sole.

Se ami poi scattare foto con il tuo smartphone, iPhone 13 ti sorprenderà anche per il suo comparto fotocamera grazie alla presenza di una doppia camera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Potrai, inoltre, sempre contare sulla connettività 5G che ti permette di navigare e di effettuare download e streaming di qualità, in maniera velocissima e senza alcun rallentamento.

Acquistalo ora grazie allo sconto eBay e metti le mani su un ricondizionato eccellente, prima che le scorte finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.