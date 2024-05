OTTIMO coupon del 50% su questa Docking Station 7-in-1 a SOLI 22,45€

Vuoi trasformare il tuo laptop in una vera e propria workstation con 4 monitor e 7 porte? Non perdere l’incredibile offerta sulla docking station per laptop WAVLINK USB C Quad Monitor: con il coupon del 50% la paghi solo 22,45€ invece di 44,90€. Un’occasione da cogliere al volo per aumentare la tua produttività e lavorare come un vero professionista.

Docking Station 7-in-1, dettagli tecnici

Questa docking station WAVLINK è un adattatore multiporta 7-IN-1 che ti permette di collegare al tuo laptop fino a 4 monitor con risoluzioni fino a 8K tramite le porte HDMI 4K e DP1/2 8K. In più hai a disposizione una porta VGA, una porta Ethernet Gigabit, 2 porte USB 3.0 e una porta USB C per la ricarica rapida del tuo dispositivo.

Ecco le specifiche tecniche principali:

Specifiche Dettagli Porte Video 2 x HDMI (4K@30Hz), 2 x DP 1.2 (8K@30Hz o 4K@120Hz), 1 x VGA Porte USB 2 x USB 3.0, 1 x USB-C (ricarica PD 100W) Porta Ethernet 1 x RJ45 Gigabit Ethernet Compatibilità Windows 10/11, macOS, Chrome OS, Linux, Android, iOS Alimentazione Adattatore DC 20V/6A incluso Dimensioni 200 x 80 x 25 mm Peso 386g

La docking station WAVLINK è compatibile con tutti i principali sistemi operativi: Windows 10/11, macOS, Chrome OS, Linux, Android e iOS. Puoi usarla con laptop di tutte le marche, come Dell, HP, Lenovo, Thinkpad e MacBook. Basta collegare un singolo cavo USB C al tuo computer per avere subito a disposizione tutte le porte di cui hai bisogno.

Non lasciati sfuggire questa offerta speciale: grazie al coupon del 50% paghi la docking station WAVLINK solo 22,45€ invece di 44,90€. Un prezzo super conveniente per un prodotto di alta qualità che ti permette di lavorare in modo più efficiente e produttivo. Vai su Amazon e acquista subito la tua docking station, le scorte a questo prezzo sono limitate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.