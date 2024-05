Amazon SVENDE il Fitbit Tracker Inspire 3: offerta LIMITATISSIMA

Se sei un appassionato di sport all’aria aperta, approfitta subito della promozione sul Fitbit Tracker Inspire 3! Oggi lo trovi su Amazon a soli 79 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli stanno per terminare!

Fitbit Tracker Inspire 3: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Fitbit Tracker Inspire 3 è un ottimo compagni di allenamento soprattutto per chi ama le attività all’aria aperta. Vanta 10 giorni di autonomia e resistenza all’acqua fino a 50 metri, ed è compatibile con sistema iOS 15 & Android OS 9.0.

Puoi sfruttare tantissime funzioni nei tuoi allenamenti: Rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, Mappa intensità allenamento, Livello di Recupero Giornaliero, Minuti in Zona Attiva, Registrazione dell’attività dell’intera giornata, 20 modalità di allenamento, Tracciamento automatico dell’attività, Promemoria per il movimento.

Il tracker è perfetto anche per monitorare le condizioni di salute in generale grazie a funzioni aggiuntive come Punteggio gestione dello stress, Sessioni di rilassamento, Sessioni di respirazione rilassanti, SpO2, Monitoraggio ciclo mestruale, Battito cardiaco a riposo, Notifiche di battito cardiaco elevato/basso.

È super-leggero, resistente all’acqua fino a 50 metri e ti permette di rimanere connesso con il mondo con le notifiche di chiamate e messaggi sempre attive ovunque tu sia. Inoltre potrai accedere a allenamenti esclusivi, sessioni di rilassamento e altro ancora attivando l’abbonamento Premium di 6 mesi incluso.

