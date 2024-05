RISPARMIA 300 EURO sul Notebook da Gaming Acer: l'affare è IRRIPETIBILE

Per ottimizzare le tue sessioni di gioco, non puoi non avere il Notebook da Gaming Acer Predator Helios Neo 18! Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 1.799 euro grazie ad uno sconto bomba del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è davvero incredibile, non fartela scappare!

Notebook da Gaming Acer Predator Helios Neo 18: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook da Gaming Acer Predator Helios Neo 18 è dotato del più recente processore Intel Core di 14a generazione i9-14900HX, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, memoria SSD da 1 TB e fino a 32 GB di RAM DDR5 5600 MHz.

Annienta la competizione con questo pc grazie al display WQXGA IPS da 18″ in formato 16:10 e refresh rate di 165 Hz DDS. In più le GPU di questi modelli NVIDIA GeForce RTX serie 40 superano il muro del suono sia per i giocatori sia per i creatori. Sono supportate dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità.

Puoi anche sfruttare l’incredibile quantità di porte del laptop gaming, tra cui 2 USB 3.2 Gen2, 1 USB 3.2 Gen1, 2 Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ed il lettore di schede Micro SD. Inoltre è possibile far risplendere il tuo pc portatile gaming con la retroilluminazione RGB a 4 zone, utilizzare i tasti di scelta rapida della modalità per adattarti a ogni situazione e aprire PredatorSense con la semplice pressione di un tasto.

