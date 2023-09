iPhone 13 5G MEZZANOTTE (128GB) è il MIGLIOR Melafonino da comprare OGGI su eBay

Incredibile promozione su eBay, una di quelle che se non sfrutti poi te ne penti per i prossimi anni: l’ottimo iPhone 13 (128GB) di Apple lo trovi nella sua colorazione nera con appena 654 euro e le spese di spedizioni gratuite. Un’ottima promozione, soprattutto il giorno dopo la chiusura del Prime Day del “rivale” Amazon.

iPhone 13, risparmio di 200€ su eBay

Questo iPhone è davvero bellissimo. Ha una scocca di un colore nero davvero elegante, sotto al quale batte forte il cuore del potente chip A14 Bionic per prestazioni fulminee, e un display Super Retina XDR da 6,1″ che ti offre una qualità di visione incredibile. La batteria poi è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video.

A livello di camera poi siamo al top: l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantiscono foto e filmati professionali. Soprattutto sfruttando funzioni ad hoc come la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP vanta a sua volta modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Per ridurre ancora di più l’impatto ambientale di Apple, iPhone 13 e iPhone 13 mini non includono né l’alimentatore né gli EarPods. Nella confezione trovi un cavo da USB‑C a Lightning per la ricarica veloce, compatibile con alimentatori e porte di tipo USB‑C. Infine, il dispositivo gode di classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Insomma, non aspettare oltre e vuoi far tuo questo ottimo iPhone 13 (128GB) di colore rosso di Apple. Corri su eBay per accaparrarti questo gioiello scontato di oltre 200 euro e fatti un bel regalo. Con 654 euro hai anche le spese di spedizione gratuite.

