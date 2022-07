iPhone 13 Mini: offerta assurda su Amazon

Purtroppo non esistono più molti produttori di smartphone che propongono dispositivi portatili. Anzi, quasi nessuno ormai. Si contano sulle punte delle dita quei pochi device che si possono definire tascabili. Molte sono le persone che cercano ancora degli smartphone da poter chiudere completamente con una sola mano. Su questo Apple non ha mai deluso. Infatti, è l’unica azienda che ha sempre proposto un dispositivo Mini sul mercato. Dunque, se state cercando il vostro nuovo smartphone, perché non approfittare di questa fantastica offerta dell’iPhone 13 Mini su Amazon che porta il suo prezzo a soli 839,00€.

Mini è meglio, che sconto!

Questo smartphone è dotato di un display Super Retina XDR da 5,4 pollici. Sotto al telaio troviamo il chip A15 Bionic che dota questo dispositivo di prestazioni elevate. La batteria vi consente la riproduzione di video fino a 17 ore continue. Un’autonomia assurda se si pensa alle dimensioni di questo device. Dimensioni, che ribadiamo, sono super compatte: 131,5 mm di altezza, 64,2 mm di larghezza e uno spessore di soli 7,65 mm. Ovviamente dimensioni compatte significano anche un peso ridottissimo. L’iPhone 13 Mini pesa solo 141 grammi, è praticamente una piuma. Quando lo infilate in tasca è facile dimenticarsi di lui per quanto è leggero. Ma questo corpo compatto è dotato di una doppia fotocamera da 12 MP che vi consente di scattare foto assurde in tutte le condizioni di luce. Anche la fotocamera frontale, sempre da 12 MP, vi consente di scattare selfie perfetti da pubblicare sui vostri profili social. Il 5G su questo smartphone viaggia velocissimo, consente di giocare in multiplayer e fare anche tantissimo altro.

Insomma, iPhone 13 Mini si può tranquillamente eleggere RE degli smartphone tascabili. Non esistono altri dispositivi così compatti, dotati di queste prestazioni. Quindi approfittate subito di questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 839,00 €.

