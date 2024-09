iPhone 15: è ancora un affare o conviene aspettare iPhone 16?

Oggi ci troviamo alla prese con una interessante – quanto difficile – domanda; considerando che il debutto dei nuovi melafonini è previsto a breve, conviene comprare iPhone 15 (magari in offerta su Amazon al prezzo speciale di soli 769,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese) o sarebbe meglio prendere in considerazione l’entry level next-gen, iPhone 16? Rispondiamo subito facendo una considerazione.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Di getto, verrebbe da dire: comprate il nuovo modello, sembra chiaro. Tuttavia, se volete risparmiare e avete intenzione di prendere un prodotto performante, ottimo con tutti i social, veloce, rapido, con un pannello OLED con luminosità di 2000 nit, leggero e versatile (pesa poco più di 170 grammi), realizzato in alluminio e vetro a infusione di colore, con un processore da top di gamma, iPhone 15 farà sicuramente al caso vostro. Diciamo che l’ago della bilancia pende verso questo device soltanto e soltanto se volete un dispositivo potente ma economico.

iPhone 16 infatti, avrà un prezzo molto più alto (senza considerare che lo street price o eventuali ribassi, non previsti per i prossimi mesi), ma soprattutto avrà un processore Apple A18 pensato per Apple Intelligence. Al contrario, il SoC Apple Bionic A16 di iPhone 15 non supporterà tutte le features dell’intelligenza artificiale del colosso di Cupertino.

Se infatti, preferite un modello che supporterà nel futuro le caratteristiche più intriganti che l’azienda ha in serbo, allora comprate il nuovo prodotto non appena sarà disponibile o aspettate un’offerta degna di nota. Dipende molto dall’uso che fate e che avete intenzione di fare del vostro smartphone. Se non siete amanti della tecnologia o desiderate comprare un melafonino per un vostro parente, per un vostro amico/a o per la vostra compagna/compagno, senza troppe pretese, magari per sfruttare le potenzialità dell’ecosistema di Apple, risparmiate e acquistate subito da Amazon iPhone 15 a soli 769,00€. Il modello più conveniente è sicuramente quello con 128 GB di memoria interna.

