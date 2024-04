iPhone 15 Pro (128 GB) in titanio naturale a 1099€ su Amazon: compralo ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale che si trova su Amazon ad un prezzo irrisorio. Pensate che potrete fare vostro iPhone 15 Pro, l’ammiraglia del momento, ad un costo di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti, è un best buy senza eguali che vi suggeriamo di prendere immediatamente se siete interessati/e all’acquisto ma affrettatevi; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. Il modello in questione è quello in colorazione titano naturale e ci sono 128 GB di memoria interna, non espandibile. Cosa aspettate a prenderlo? Fatelo vostro adesso.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

iPhone 15 Pro si presenta come un device di punta, realizzato con materiali di pregio. Troviamo uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili. C’è perfino il ProMotion, ovvero il refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Il processore interno è l’ottimo Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri e coadiuvato da 128 GB di memoria interna, oltre che dal modem di Qualcomm per la connettività 5G. La batteria promette un giorno di autonomia con una singola carica e il telefono si ricarica in pochissimo grazie alla fast charge via USB Type-C. Non manca il supporto alla wireless charging e alla tecnologia MagSafe. Il comparto fotografico poi, è assolutamente spaziale: abbiamo tre sensori che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e perfino in ProRES, lo standard cinematografico. Anche le fotografie sono eccellenti con il ProRAW e un nuovo algoritmo per la gestione dell’HDR.

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 1099,00€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.