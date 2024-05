iRobot Roomba Combo: fa tutto lui! Risparmio top MENO 70 euro!

Stanchi di fare le pulizie in casa? Stanchi dei dolori alle schiena dopo aver passato l’aspirapolvere e lo straccio? Per fortuna la tecnologia avanza, possiamo comodamente fare i nostri porci comodi belli stravaccati sul divano mentre lui, iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1 si spacca i circuiti e i sensori al posto nostro! Facezie a parte, ma non troppo, questo robot lava e aspira è davvero comodo e molto versatile. Innanzitutto è iRobot, l’azienda americana con esperienza trentennale che ha sviluppato per prima questa dispositivi, di conseguenza la qualità e la durata nel tempo è assicurata! E il prezzo? Super scontato! Un ottimo MENO 24%, il costo crolla da 300 euro a 230 euro! Un risparmio gigante di 70 euro!

Pulizie perfette

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1 aspira polvere, sporco, peli di animali, capelli e detriti da pavimenti rigidi e tappeti con una spazzola a V e un potente motore di aspirazione. Le due spazzole laterali per la pulizia a filo parete raccolgono i detriti lungo le pareti e gli angoli e li trasferiscono alla spazzola principale affinché siano raccolti e aspirati dentro il cassetto. La potenza di aspirazione regolabile su tre livelli permette di adattarsi alle diverse esigenze di pulizia, offrendo un’azione silenziosa per le pulizie notturne o una maggiore potenza per lo sporco ostinato.

Grazie a tre modalità di lavaggio, è possibile personalizzare le pulizie secondo le proprie esigenze. iRobot Roomba Combo lava i pavimenti in modo uniforme, eliminando macchie e aloni. Il robot regola automaticamente la quantità di acqua in base al tipo di pavimento e al livello di sporco, garantendo una pulizia accurata senza lasciare tracce.

Lava e aspira alla grande ma perché iRobot Roomba Combo è super smart? In breve l’app iRobot consente di controllare il robot da remoto, programmare le pulizie, creare mappe virtuali e monitorare lo stato di pulizia. Inoltre, Roomba Combo è compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, permettendo di avviare, interrompere e programmare la pulizia con semplici comandi vocali.

