iPhone 15 Pro Max: fotocamere migliorate e sensore principale da quasi 1 pollice

L’evoluzione della fotocamera degli iPhone continua, e il nuovo iPhone 15 Pro Max sembra essere destinato a portare la qualità delle immagini ad un livello superiore. Secondo le ultime previsioni di Ice Universe, il prossimo smartphone di punta di Apple sarà dotato di un sensore principale da quasi 1 pollice, offrendo un’esperienza fotografica ancora più avanzata.

La fotocamera principale dell’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere caratterizzata da un sensore Sony IMX903 da 1/1,14 pollici e 48 megapixel, che rappresenta un notevole passo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Ogni anno – fin da iPhone 11 – Apple ha inserito un sensore fotografico dalle dimensioni sempre più vicine a 1″. Questo, secondo il noto leaker, basterebbe per far pensare che il prossimo top di gamma Apple sarà dotato di un sensore ancora più grande rispetto ad iPhone 14 Pro e Pro Max.

The iPhone's main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 ".

iPhone 15 Pro Max :IMX903,≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro:12MP,IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro:12MP, IMX603,1/1.78

iPhone 11 Pro:12MP, IMX503, 1/2.55 — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

Le dimensioni contano

Un sensore più grande permette di catturare più luce, migliorando significativamente la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Negli ultimi anni, alcuni sensori per smartphone hanno già raggiunto la dimensione di 1 pollice, come sul recente Xiaomi 13 Pro. Ovviamente le dimensioni del sensore contano, ma non sono tutto e per raggiungere un’eccellente qualità fotografica è necessario anche un miglioramento lato software, sviluppando un sistema in grado di spingere al massimo l’hardware per ottenere lo scatto migliore sotto ogni condizione di luce.

In conclusione, l’iPhone 15 Pro Max sembra essere destinato a consolidare il trend di crescita delle dimensioni del sensore fotografico negli smartphone Apple, portando la qualità delle immagini ad un nuovo livello e offrendo agli utenti un’esperienza fotografica ancora più avanzata.