iPhone 15 Pro Max in sconto: il top di gamma oggi costa MENO!

iPhone 15 Pro Max è il modello di punta della linea di Apple: uno smartphone completo, affidabile e veloce. Il prezzo è stato, sin dal lancio, al centro del dibattito: in molti lo ritengono elevato. Grazie al ribasso Amazon del 9%, questo iPhone arriva a costare 1349€ nella variante da 256 GB di memoria in colorazione Titanio naturale: la più bella e venduta. L’offerta è quindi ottima: approfittane subito e non te ne pentirai!

iPhone 15 Pro Max è il RE dei top di gamma: oggi in sconto

Se sei in cerca di uno smartphone top di gamma, iPhone 15 Pro Max è senza dubbio ciò che fa per te. Si tratta del prodotto migliore che Apple ha da offrire oggi sul mercato grazie alle sue caratteristiche tecniche di livello e una qualità costruttiva generale al top.

Questo modello arriva sul mercato con soluzioni tecniche davvero interessanti. La punta di diamante dello smartphone è il display da 6,7 pollici Super Retina XDR: è definitissimo e ha un refresh rate molto elevato.

Il chip a bordo è l’ultimissimo A17 Pro: integra alcune soluzioni tecniche che permettono di risparmiare molta batteria anche rispetto ai modelli precedenti. Oltre questo, non manca il connettore USB-C che permette non solo di trasferire file da unità esterne, ma anche di collegare schermi esterni anche per videogiocare. Ottima cosa se siete amanti dei videogame e non potete farne a meno in nessun momento.

Il sistema fotografico posteriore è di primissimo livello: non manca uno zoom ottico a 5x, 48 MP di fotocamera principale e una ultragrandangolare di livello elevatissimo.

La batteria è un’unità in grado di garantire almeno un giorno di utilizzo intenso senza nessun problema.

Approfitta subito dello sconto Amazon del 9% e acquista iPhone 15 Pro Max nella variante da 256 GB e colorazione Titanio naturale. Il prezzo è di soli 1349€! Comprandolo non potrai sbagliare!

