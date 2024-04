iPhone 15 Pro Max: sconto FOLLE su Amazon, costa solo 1299€

Se siete allaricerca di un nuovo smartphone di punta Apple e volete l’ammiraglia del momento (e magari non avete problemi di budget), oggi non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Pro Max che, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 256 GB di memoria interna, costa solo 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 1489,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è molto elevato, pari al 13% sul valore di listino. Non dovete lasciarvi sfuggire questo gadget strepitoso quindi correte a prenderlo. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; facciamo una breve disamina del prodotto ed esaminiamoli insieme.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

iPhone 15 Pro Max viene proposto ad un costo irrisorio per quello che offre; certo, 1299,00€ non sono pochi ma il risparmio rispetto al valore di listino è molto elevato. È costruito con una scocca in titanio aerospaziale super resistente, dispone di una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe e anteriormente invece, il pannello è protetto dall’ottimo vetro Ceramic Shield di Apple. Sotto la scocca troviamo il nuovo SoC a 3 nanometri di TSMC, il famigerato Apple A17 Pro che promette prestazioni superlative anche con i giochi più impegnativi. Come non citare la batteria che dura tantissimo con una singola carica e il comparto fotografico composto da tre lenti che possono girare video in ProRES e scattare foto in ProRAW.

iPhone 15 Pro Max viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acqusito e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fate presto perché a 1299,00€ la versione in titanio naturale, con 256 GB di memoria interna, è da comprare immediatamente.

