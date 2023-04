iPhone 15 Pro: nuovo tasto "azione" al posto del selettore della suoneria

Sono giorni densi di indiscrezioni riguardo ai prossimi iPhone 15, gli attesi smartphone di casa Apple. In queste ore stanno circolando rumors che svelano alcune delle caratteristiche che dovrebbero essere presenti nei nuovi dispositivi. In particolare, l’attenzione si concentra sull’iPhone 15 Pro, il modello di punta della nuova serie.

In un recente tweet, il famoso leaker @analyst941 parla di una possibile novità relativa all’iPhone 15 Pro: la presenza di un tasto “azione”. Questo particolare pulsante, posizionato sul lato del dispositivo, potrebbe essere utilizzato per eseguire diverse funzioni e azioni in maniera rapida e pratica. Grazie al tasto di azione, gli utenti potrebbero accedere a specifiche funzionalità del dispositivo con un semplice tocco, rendendo l’esperienza d’uso ancora più agevole e personalizzabile.

Action Button:

I have some (small) info regarding the action button on iPhone 15 Pro.

Firstly, the volume up + power button will no longer be used to power off the device, or “force-restart” it.

The sequence remains, but combination will be changed to action + power button.

— 941 (@analyst941) April 16, 2023