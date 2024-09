iPhone 16: anche i modelli "base" avranno il pulsante "capture"

Curiosa indiscrezione quella appena emersa in queste ore; dalle custodie in silicone per iPhone 16 che sono trapelate sul web, scopriamo che i modelli base della line-up di Apple avranno un’apertura per il nuovo pulsante “capture”.

iPhone 16: il pulsante “capture” su tutta la linea

Apple sta introducendo un nuovo pulsante chiamato “Capture” su alcuni modelli di iPhone 16 quest’anno, e una nuova indiscrezione afferma che le custodie in silicone ufficiali di Apple saranno progettate in modo da non ostacolare l’uso delle varie funzioni di questo pulsante capacitivo. Diversi rumors infatti, suggeriscono che i telefoni della line-up del 2024 avranno un pulsante completamente nuovo, pensato per facilitare la cattura di foto quando il dispositivo viene tenuto in modalità orizzontale. La compagnia di Cupertino prevede di posizionare il pulsante sul lato destro dei telefoni, nello spazio dove si trova l’antenna mmWave nei modelli venduti negli Stati Uniti.

Essendo un pulsante capacitivo, progettato per offrire controlli fotografici avanzati, si dice che supporterà diverse gestures e che sarà in grado di rispondere alla pressione. In un nuovo post su X (Twitter), il leaker cinese DuanRui ha condiviso un’immagine di custodie in silicone non ufficiali, prodotte da terzi, con un’apertura nella posizione prevista per il pulsante Capture.

Sebbene queste cover non ufficiali abbiano un’apertura per il pulsante Capture, un commento di DuanRui, tradotto automaticamente, afferma che “la custodia protettiva ufficiale della serie iPhone 16 di Apple non avrà questa apertura e sarà progettata in modo integrato, senza influenzare l’uso normale di questo pulsante capacitivo.”

Il pulsante Capture è stato mostrato in rendering CAD e modelli dimostrativi di tutti e quattro i dispositivi iPhone, ma Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito la scorsa settimana che potrebbe essere disponibile solo sui modelli Pro. Insomma, c’è grande confusione attorno a questo tema.

Oltre al pulsante Capture, i modelli di iPhone 16 presenteranno display leggermente più grandi nei dispositivi Pro, un nuovo chip A18 capace di supportare Apple Intelligence e 8 GB di RAM per tutti i modelli, necessari per alimentare i modelli di intelligenza artificiale di Apple.