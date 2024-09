iPhone 16: cambiare la batteria sarà un gioco da ragazzi

Stando a quanto emerge da alcuni dettagli trapelati online, pare che Apple abbia reso le batterie dell’iPhone 16 più facili da sostituire per conformarsi alle normative dell’Unione Europea. I cambiamenti interni nel design dell’iPhone 16, che migliorano la regolazione termica, rendono anche la batteria più accessibile per la manutenzione, aiutando Apple a conformarsi alle normative europee. Nel comunicato stampa dei nuovi melafonini, la compagnia di Cupertino conferma che il nuovo design interno migliora la dissipazione del calore e rende più facile la sostituzione della batteria.

iPhone 16: le batterie sono più semplici da sostituire

Il design interno di iPhone 16 e iPhone 16 Plus è stato riprogettato per consentire l’inserimento di una batteria più grande e per dissipare meglio il calore, semplificando al contempo la manutenzione della batteria.

Un rapporto di The Information all’inizio dell’anno ha suggerito che Apple introdurrà un nuovo metodo di sostituzione della batteria con i modelli iPhone 16, come richiesto dalla nuova legge europea. Di fatto, l’Unione Europea richiede ai produttori di smartphone di garantire che le celle energetiche possano essere sostituite dagli utenti con strumenti facilmente accessibili entro giugno 2025.

Dovremo attendere un teardown per confermare altri cambiamenti relativi alla batteria, ma il rapporto di The Information ha anche affermato che Apple utilizzerà un tipo diverso di adesivo, più facile da rimuovere. L’OEM di Cupertino di solito utilizza strisce adesive per tenere la batteria in posizione, e queste possono essere difficili da gestire. Il nuovo metodo potrebbe prevedere una tecnologia di distacco adesivo indotta elettricamente.

L’uso di una bassa tensione elettrica per rimuovere una batteria richiederebbe una batteria racchiusa in metallo, e le prime immagini di una presunta batteria di iPhone 16 con un involucro metallico sono già trapelate lo scorso anno. Il metallo attorno alla batteria ha anche il vantaggio di migliorare la regolazione termica.

Apple menziona una batteria più facile da sostituire solo nel comunicato stampa dell’iPhone 16, ma non in quello dell’iPhone 16 Pro, quindi non è chiaro se tutti i modelli abbiano le stesse modifiche relative alla batteria. I nuovi device saranno disponibili sul mercato a partire dal 20 settembre 2024.