iPhone 16: cosa ci aspettiamo dai nuovi smartphone di Apple?

Oramai ci siamo: manca pochissimo all’evento di casa Apple; di fatto, l’iPhone 16 ha finalmente una data di rilascio. L’azienda di Cupertino ha confermato che terrà un evento il 9 settembre, durante il quale è quasi certo che verranno presentati i nuovi smartphone tanto attesi. I nuovi device dovrebbero introdurre importanti cambiamenti sia internamente che esternamente, tra cui miglioramenti nelle fotocamere e un design rinnovato.

Per questo evento, Apple ha scelto lo slogan “It’s Glowtime“, che sembra riferirsi alle funzionalità AI che questi dispositivi incorporeranno attraverso Apple Intelligence. Infatti, il design dell’invito mostra il logo dell’azienda circondato dai colori di Siri, che sarà anch’essa potenziata dall’intelligenza artificiale.

iPhone 16: tutte le novità più attese

Senza dubbio, la star dell’evento sarà l’iPhone, o meglio, gli iPhone. Apple dovrebbe lanciare quattro nuovi modelli di iPhone 16, partendo dai modelli base, iPhone 16 e 16 Plus. Questi modelli avranno un design leggermente rinnovato rispetto ai loro predecessori, l’iPhone 15 e 15 Plus. Pur mantenendo la forma degli attuali modelli, con vetro posteriore opaco e cornici piatte, il design del modulo fotocamera sarà simile a quello dell’iPhone X, con un modulo verticale. Inoltre, Apple potrebbe optare per un chip A18 per questi modelli, un processore capace di gestire tutte le funzionalità AI che arriveranno con iOS 18.1.

Passando ai modelli di fascia alta, vedremo il lancio dei modelli 16 Pro e 16 Pro Max. Questa gamma non subirà grandi cambiamenti in termini di design rispetto agli attuali modelli, se non per cornici frontali più sottili. Non di meno, ciò permetterà alla compagnia di inserire un pannello più grande, rispettivamente da 6,3 e 6,9 pollici. Per quanto riguarda il SoC interno, la società opterebbe per un chip A18 Pro, leggermente più potente di quello delle iterazioni basic.

Tutti gli iPhone 16 quest’anno supporteranno il pulsante Azione, un tasto di scelta rapida personalizzabile sul lato del telefono, introdotto lo scorso anno con l’iPhone 15 Pro e Pro Max. Inoltre, si prevede anche l’inclusione di un ulteriore tastino dedicato alla fotocamera, chiamato Capture Button.