iPhone 16: ecco cinque funzioni nascoste che (forse) non sapevi

In questo articolo scopriamo cinque nuove funzioni dell’iPhone 16 che potresti aver ignorato o non visto in fase di presentazione. Di fatto, una settimana fa si è tenuto il keynote di Apple all’interno del quale la società ha svelato i nuovi melafonini e gli orologi di decima generazione.

iPhone 16: l’elenco delle funzioni nascoste

Come detto, Apple ha svelato la nuova gamma di iPhone 16 questa settimana, con splendidi nuovi colori, un pulsante dedicato alla cattura delle foto, batterie più grandi e il supporto per Apple Intelligence. Probabilmente avrai già sentito parlare delle caratteristiche principali, ma ci sono alcune piccole novità introdotte quest’anno che potrebbero essere passate inosservate.

Nello specifico, l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus offrono una ricarica più rapida che mai, sia con MagSafe che con USB-C. Con il modello base ad esempio, potrai sfruttare la tecnologia MagSafe a 25W e la ricarica cablata fino a 45W con USB-C. Questo è un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti, che supportavano solo fino a 15W con MagSafe e 30W con USB-C. Se ricaricare velocemente il tuo iPhone è una priorità per te, il nuovo device potrebbe essere il prodotto ideale per le tue esigenze.

sia con MagSafe che con USB-C. Con il modello base ad esempio, potrai sfruttare la tecnologia MagSafe a 25W e la ricarica cablata fino a 45W con USB-C. Questo è un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti, che supportavano solo fino a 15W con MagSafe e 30W con USB-C. Se ricaricare velocemente il tuo iPhone è una priorità per te, il nuovo device potrebbe essere il prodotto ideale per le tue esigenze. I nuovi melafonini supportano ora una luminosità minima molto più bassa , fino a 1 nit. Se ti è mai capitato di ridurre al minimo la luminosità del tuo iPhone di notte e sentirla comunque troppo forte, l’iPhone 16 risolverà questo problema.

, fino a 1 nit. Se ti è mai capitato di ridurre al minimo la luminosità del tuo iPhone di notte e sentirla comunque troppo forte, l’iPhone 16 risolverà questo problema. Anche se questa funzione è stata introdotta per la prima volta con l’iPhone 13 Pro nel 2021, la possibilità di scattare foto in modalità macro non era mai stata disponibile sui modelli più economici fino ad ora. Di fatto, il dispositivo entry level del 2024, infatti, ha finalmente una camera ultra-grandangolare aggiornata, permettendo agli utenti di scattare foto ravvicinate in modalità macro.

non era mai stata disponibile sui modelli più economici fino ad ora. Di fatto, il dispositivo entry level del 2024, infatti, ha finalmente una camera ultra-grandangolare aggiornata, permettendo agli utenti di scattare foto ravvicinate in modalità macro. Tutti i modelli di iPhone 16 supportano il Wi-Fi 7, offrendo velocità di connessione più rapide. Con la suddetta tecnologia si può ottenere una velocità fino a 46 Gbps, ben superiore rispetto a quella da 9 Gbps del Wi-Fi 6E. Inoltre, Wi-Fi 7 opera su canali a 320 MHz e supporta la banda a 6 GHz, riducendo ampiamente le interferenze.

Infine, l’iPhone 16 base supporta ora le foto e i video spaziali per Apple Vision Pro. Questa funzione consente agli utenti di catturare immagini con dati di profondità, rendendole più immersive quando visualizzate sul visore di realtà mista di Apple.

Queste sono alcune delle features più interessanti di cui non si è parlato in fase di keynote.