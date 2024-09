iPhone 16: ecco come si toglie rapidamente la batteria (VIDEO)

In questi giorni, il noto sito di riparazioni iFixit ha condiviso un video di teardown dell’iPhone 16 e iPhone 16 Plus, accompagnato da un post sul blog. Il video mostra in particolare il nuovo processo di rimozione elettrica della batteria introdotto da Apple sugli iPhone 16 standard.

iPhone 16: scopriamo il teardown nel dettaglio

Le batterie dell’iPhone 16 e iPhone 16 Plus utilizzano un tipo innovativo di adesivo che può essere facilmente allentato con una corrente elettrica a basso voltaggio, come quella di una batteria da 9V. Il processo prevede di collegare dei morsetti a coccodrillo a una batteria da 9V, con il morsetto rosso/positivo collegato alla linguetta argentata sulla batteria dell’iPhone e il morsetto nero/negativo collegato alla vite di messa a terra situata nell’angolo inferiore destro del modulo dell’altoparlante dell’iPhone. Dopo circa 90 secondi, l’adesivo dovrebbe allentarsi, permettendo così di rimuovere facilmente la batteria dall’iPhone.

iFixit ha definito questo nuovo processo “rivoluzionario” e ha spiegato come funziona:

“Immagina un biscotto Oreo con uno spesso strato di crema. Se immergi solo il fondo del biscotto nel latte e poi lo separi, la crema si attaccherà sempre al biscotto superiore.”

Allo stesso modo, quando inviamo la corrente, questa ossida la superficie del catodo e allenta l’adesivo. L’adesivo, che si trova tra la batteria e il telaio, si attaccherà alla superficie collegata al terminale positivo.

In una email, iFixit ha dichiarato che l’iPhone 16 è “l’iPhone più riparabile fino ad oggi“:

“Abbiamo assegnato al telefono un rispettabile punteggio di 7 su 10 per la riparabilità (provvisorio, in attesa che Apple rilasci i pezzi di ricambio). Non è al livello del Fairphone, ma Apple ha fatto grandi progressi nel migliorare la riparabilità dell’hardware, e l’eliminazione delle restrizioni sui pezzi di ricambio OEM recuperati è un grande passo avanti per la comunità delle riparazioni.“

Solo l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus utilizzano questo nuovo processo. Le batterie dell’iPhone 16 Pro e Pro Max, invece, continuano a utilizzare le linguette adesive estensibili.