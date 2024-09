iPhone 16: i nuovi modelli sono più facili da riparare

Apple ha comunicato a pubblicazioni come Tom’s Guide ed Engadget alcune modifiche al design e alle politiche che rendono più semplice la riparazione dei modelli della serie iPhone 16.

iPhone 16: scopriamo la struttura interna dei nuovi device di Apple

Oltre al nuovo processo di rimozione della batteria tramite corrente elettrica a bassa tensione per iPhone 16 e iPhone 16 Plus, Apple ha evidenziato le seguenti modifiche:

La configurazione del Face ID tramite la fotocamera TrueDepth è ora disponibile direttamente sul dispositivo per gli iPhone 12 e modelli successivi, eliminando la necessità di utilizzare un Mac;

La fotocamera TrueDepth può essere scambiata tra qualsiasi modello di iPhone 16 e iPhone 16 Pro;

Apple può ora riparare il LiDAR Scanner sui modelli iPhone 16 Pro durante la manutenzione del modulo della fotocamera posteriore;

I modelli iPhone 16 Pro presentano modifiche al design interno che offrono un “accesso semplificato” a componenti non specificati.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 16 saranno disponibili per l’acquisto a partire da domani, venerdì 20 settembre 2024, e le analisi dettagliate dei dispositivi dovrebbero emergere poco dopo, offrendoci così al contempo uno sguardo più approfondito all’interno dei telefoni.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che saranno disponibili per l’acquisto anche i nuovi Apple Watch Series 10 in alluminio e in titanio, nei tagli da 42 e 46 mm, Apple Watch Ultra 2 in colorazione Satin Black, gli AirPods 4 con e senza ANC e le AirPods Max nelle nuove colorazioni e con la porta USB Type-C.

Unitamente a ciò, vi consigliamo di aggiornare i vostri terminali Apple alle ultime iterazioni del software; ad esempio, iOS 18 è rivoluzionario e noi vi suggeriamo di installarlo per godere di una personalizzazione completa del vostro iPhone (e iPad). macOS Sequoia invece, introduce tante migliorie e features come iPhone Mirroring, mentre watchOS 11 presenta dei quadranti stupendi e interattivi, oltre che i widget nel centro di controllo.