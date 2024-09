iPhone 16 Pro: cambiare la batteria adesso sarà più dispendioso

Stando a quanto è emerso in queste ore, sembra che Apple stia aumentando la tariffa per la sostituzione della batteria fuori garanzia per i nuovi iPhone 16 Pro. Lo afferma la pagina dedicata alla riparazione e assistenza degli iPhone.

iPhone 16 Pro: ecco cosa è emerso dalla batteria

Negli Stati Uniti, gli Apple Store possono sostituire la batteria di un iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max per 119 dollari, un piccolo aumento rispetto ai 99 dollari richiesti per i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Si tratta di un upgrade del 20%, che copre sia il costo della nuova batteria sia il servizio offerto dall’Apple Store. La tariffa potrebbe variare presso i fornitori di servizi autorizzati ufficiali di terze parti. Tuttavia, al contrario, la sostituzione della batteria rimane a 99 dollari per l’iPhone 16 standard e l’iPhone 16 Plus. I clienti con AppleCare+ possono ancora sostituire gratuitamente la batteria dell’iPhone 16 Pro, ma solo se la capacità della batteria è scesa sotto l’80% rispetto a quella originale.

L’OEM di Cupertino ha dichiarato che tutti e quattro i modelli della line-up sono dotati di batterie più grandi e che tutti i dispositivi hanno subito una riprogettazione interna per migliorare la dissipazione del calore. Si vociferava che almeno alcune cella energetiche dell’iPhone 16 avessero una struttura in metallo, ma si attende ancora un’analisi interna dettagliata dei dispositivi per confermare questa informazione.

Ricordiamo che già nel 2022 la compagnia di Tim Cook aveva già aumentato la tariffa per la sostituzione della batteria da 69 a 99 dollari a partire dai modelli iPhone 14, quindi questo è il secondo aumento negli ultimi anni.

Ecco una comparazione delle tariffe per la sostituzione della batteria fuori garanzia negli Stati Uniti:

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max: 119 dollari;

iPhone 16 e iPhone 16 Plus: 99 dollari;

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15: 99 dollari;

Tutti e quattro i modelli di iPhone 14: 99 dollari;

Tutti e quattro i modelli di iPhone 13: 89 dollari.

Vi ricordiamo che i nuovi smartphone arriveranno sul mercato a partire da venerdì 20 settembre.