iPhone 16 Pro: chi dovrebbe acquistarlo e chi no?

L’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max sono stati ufficialmente presentati come successori dei modelli dello scorso anno; vantano un design in titanio rinnovato, il nuovo chip A18 Pro e miglioramenti nelle funzionalità della fotocamera. Ma vale davvero la pena fare il suddetto aggiornamento? In questo articolo analizzeremo chi dovrebbe considerare il passaggio all’iPhone 16 Pro, soprattutto per chi si sta chiedendo se le novità giustificano il costo.

iPhone 16 Pro: vediamo perché acquistarlo

Andiamo con ordine: se utilizzi un iPhone 12 Pro o un modello precedente, potrebbe essere il momento giusto per fare il salto. L’iPhone 16 Pro offre miglioramenti significativi in vari ambiti, rendendolo un aggiornamento valido. Lo schermo più grande da 6,3 pollici (rispetto ai 6,1 dell’iPhone 14 Pro) offre un’esperienza più coinvolgente, mentre il refresh rate a 120Hz ProMotion garantisce prestazioni sempre fluide.

Uno dei principali punti di forza per chi usa modelli più vecchi è il nuovo chipset A18 Pro. Le prestazioni dei core e l’efficienza energetica sono migliorate del 15% rispetto all’A17 Pro, e il Neural Engine è due volte più veloce per i compiti di machine learning. Per chi utilizza molto il telefono per produttività, gaming o editing video, la maggiore potenza e l’efficienza energetica faranno la differenza.

Se sei un appassionato di fotografia o un professionista, il sistema fotografico del nuovo top di gamma è un motivo convincente per l’upgrade. La nuova fotocamera fusion da 48MP, con il sensore quad-pixel di seconda generazione, migliora notevolmente i dettagli e la qualità delle foto in ProRAW e HEIF. Anche la registrazione video in 4K a 120 fps è una novità importante, soprattutto per chi ama filmare in slow-motion o con frame rate elevati.

La nuova fotocamera teleobiettivo 5x, ora disponibile su entrambi i modelli, offre maggiore versatilità nello zoom, permettendo di catturare scatti dettagliati da lontano senza perdere qualità. E poi, il pulsante Camera Control facilita il passaggio tra le lenti, rendendo più facile ottenere lo scatto perfetto.

Infine, se possiedi un iPhone 15 Pro o un iPhone 14 Pro, il passaggio all’iPhone 16 Pro potrebbe non essere necessario. Le migliorie sono davvero poche e molte delle novità software saranno disponibili anche sul modello precedente. Tuttavia, per chi possiede un iPhone 13 Pro, il passaggio potrebbe essere più interessante, soprattutto in caso di buone offerte.