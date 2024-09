iPhone 16 Pro: ci sono problemi, si blocca il display, a quanto pare

Alcuni utenti possessori di un iPhone 16 Pro segnalano il blocco del display: è colpa del nuovo pulsante dedicato alla gestione della fotocamera? Il lancio dell’iPhone 16 da parte di Apple non è stato privo di difficoltà, con una domanda inferiore alle aspettative anche per i modelli Pro. Ora, le cose sembrano peggiorare, poiché i proprietari dei modelli 16 Pro lamentano problemi con il display dei loro costosi dispositivi.

iPhone 16 Pro: i display sono difettosi?

Sono emerse segnalazioni da parte degli utenti secondo cui i display dei loro iPhone 16 Pro diventano non responsivi. La notizia è comparsa per la prima volta su Reddit, dove i possessori del terminale si sono lamentati di problemi con il touchscreen.

A quanto pare, i display degli iPhone di fascia alta del 2024 diventano non responsivi a causa di tocchi accidentali. Questo problema sembra verificarsi principalmente sulla metà destra del display, dove si trova il nuovo pulsante della fotocamera. Molti hanno ipotizzato che questo nuovo pulsante potrebbe essere la causa del problema. Gli utenti hanno affermato che il touchscreen smette di rispondere se le loro mani toccano il pulsante della fotocamera.

Toccare accidentalmente il pulsante causa un ritardo o il malfunzionamento dello schermo. Il blocco del display è temporaneo, anche se la barra home non ne è influenzata. Sebbene il problema sembri iniziare dalla metà destra, il display diventa non responsivo su tutti e quattro i bordi dello schermo.

Poiché gli utenti non possono scorrere o toccare, ma la barra home continua a funzionare, il problema potrebbe essere legato al software dell’iPhone. Esiste una funzionalità chiamata “Palm Rejection“, mostrata anche da Khaos Tian su Mastodon.

Come suggerisce il nome, questa funzione ignora tutti i tocchi indesiderati per evitare azioni involontarie sull’iPhone 16. Questo problema non sembra interessare i modelli più vecchi, come dimostrato dallo stesso Tian sul suo iPhone 13 mini, che ha anch’esso la funzione di palm rejection ma non presenta questo difetto. È probabile che la compagnia di Cupertino risolva questo problema con un aggiornamento software, se la causa è effettivamente l’algoritmo di palm rejection. Tuttavia, se il problema risiede nel pulsante della fotocamera difettoso, potrebbe essere necessario un intervento hardware. Staremo a vedere.