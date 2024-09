iPhone 16 Pro: com'è fatto all'interno il nuovo top di gamma di Apple? (VIDEO)

Il canale YouTube REWA Technology ha condiviso un video di teardown dell’iPhone 16 Pro, offrendo uno sguardo all’interno del dispositivo appena rilasciato.

iPhone 16 Pro: un primo teardown del device

Una delle rivelazioni più interessanti è che l’iPhone 16 Pro più piccolo è dotato di una batteria racchiusa in un involucro di metallo, confermando un rumor dell’anno scorso. La batteria ha una capacità di 3.582 mAh, in linea con quanto emerso in una recente registrazione normativa brasiliana. Per confronto, l’iPhone 15 Pro ha una batteria da 3.274 mAh.

Secondo Apple, alcune batterie degli iPhone 16 utilizzano un adesivo che può essere facilmente allentato con una corrente elettrica a basso voltaggio, come quella di una batteria da 9V. TechCrunch ha spiegato che questa novità si applica agli iPhone 16 standard e iPhone 16 Plus, ma non agli iPhone 16 Pro e Pro Max.

Il video di teardown non ha testato il processo di rimozione a basso voltaggio sull’iPhone 16 Pro, ma ha mostrato che la batteria del dispositivo è ancora dotata di linguette adesive per la rimozione, suggerendo che il nuovo metodo potrebbe davvero essere limitato agli iPhone 16 e 16 Plus. Nel frattempo, un altro video di teardown sembra confermare che l’iPhone 16 Pro Max utilizza ancora una batteria avvolta in una pellicola nera, anziché in un involucro di metallo.

Ricordiamo che l’OEM di Cupertino ha annunciato che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 presentano modifiche interne per migliorare la dissipazione del calore. Nel video, il telaio dell’iPhone 16 Pro sembra avere un foglio termico più grande rispetto all’iPhone 15 Pro. Le batterie racchiuse in metallo potrebbero anche contribuire a migliorare la dissipazione del calore. Fra le altre cose, si scopre inoltre che l’iPhone 16 Pro ha una scheda logica leggermente più compatta rispetto a quella dell’iPhone 15 Pro, insieme ad alcune altre modifiche interne. Probabilmente il sito di riparazioni iFixit condividerà presto i propri teardown sui nuovi flagship della mela per ulteriori dettagli.