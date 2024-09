iPhone 16 Pro deve ancora arrivare ma si inizia già a parlare di iPhone 17 Pro

Stai pensando di saltare l’iPhone 16 Pro e aspettare un altro anno per l’aggiornamento? Se sì, ci sono già alcuni rumor sull’iPhone 17 Pro che potrebbero interessarti. Facciamo insieme un breve riepilogo delle principali nuove caratteristiche che potrebbero arrivare con i modelli del 2025 nell’articolo completo.

iPhone 17 Pro: sarà lui il flagship da comprare?

In prima istanza, ci aspettiamo una selfiecam da 24 Megapixel per tutti i modelli della line-up del 2025; secondo gli analisti della catena di approvvigionamento di Apple, Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, tutti e quattro i modelli di iPhone 17 avranno una fotocamera frontale migliorata da 24 megapixel. In confronto, i modelli di iPhone 16 sono equipaggiati con una lente da 12 megapixel. Si vocifera che l’iPhone 17 Pro Max sarà dotato di una fotocamera tele da 48 megapixel, più performante rispetto a quella da 12 megapixel presente nei modelli attuali. Questa modifica potrebbe essere introdotta anche sulla versione più “piccola”, ma potrebbe non arrivare sul modello Pro più piccolo fino all’ammiraglia del 2026.

Non di meno, si prevede un aumento a 12GB di RAM esclusivamente per l’iPhone 17 Pro Max, il che migliorerebbe le prestazioni dell’intelligenza artificiale e del multitasking. Attualmente, il 16 Pro Max dispone di 8GB di RAM. Dulcis in fundo, un altro cambiamento previsto esclusivamente per l’iPhone 17 Pro Max è una “Dynamic Island molto più ridotta”, grazie a modifiche hardware nel sistema Face ID.

I modelli di iPhone 17 Pro dovrebbero essere lanciati a settembre 2025, quindi c’è ancora molto tempo, e ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi mesi.

Infine, nelle notizie correlate, ci sono anche voci su un iPhone 17 ridisegnato e notevolmente più sottile, che potrebbe essere chiamato iPhone 17 Air. Sebbene ci siano leak contrastanti su design e specifiche, la maggior parte delle fonti concorda che avrà uno schermo da circa 6,6 pollici. Ming-Chi Kuo prevede che il dispositivo sarà dotato di un chip A19 standard, una Dynamic Island, una singola fotocamera posteriore e un modem 5G progettato da Apple.