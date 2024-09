iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: bellissimi, potentissimi e con tante novità

Oggi Apple ha presentato ufficialmente l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max, i suoi ultimi smartphone di punta, che offrono display più ampi, un nuovo pulsante dedicato alla fotocamera e il potente chip A18 Pro.

iPhone 16 Pro e Pro Max: le caratteristiche complete

L’iPhone 16 Pro ha un display da 6,3 pollici, mentre l’iPhone 16 Pro Max offre uno schermo da 6,9 pollici, il più grande mai realizzato per un melafonino. Le cornici attorno al pannello sono le più sottili mai viste su un dispositivo Apple. Il telaio in titanio presenta una nuova finitura opaca e sarà disponibile in diverse varianti di colore: Nero Titanio, Bianco Titanio, Titanio Naturale e un inedito Titanio Deserto.

Entrambi i dispositivi sono alimentati dal nuovo chip A18 Pro, costruito con tecnologia a 3nm di seconda generazione. Questo SoC include un Neural Engine a 16 core con il 17% in più di larghezza di banda, rendendo le operazioni basate su Apple Intelligence fino al 15% più veloci. La CPU a 6 core offre due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, garantendo un aumento del 15% della velocità e del 20% dell’efficienza energetica. La GPU a 6 core è fino al 20% più veloce rispetto all’A17 Pro, con ray tracing accelerato per effetti di luce più realistici nei giochi. Sono supportate anche velocità USB-C più rapide e il doppio della capacità di elaborazione dati per la codifica video.

Il nuovo sistema fotografico “Fusion” dell’iPhone 16 Pro include una fotocamera da 48 megapixel con sensore quad-pixel di seconda generazione, che consente foto ProRAW e HEIF a 48 MP senza ritardo dell’otturatore. La fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP ora dispone di autofocus, e il teleobiettivo 5x tetraprism è disponibile su entrambi i modelli.

Apple ha migliorato gli Stili Fotografici, consentendo regolazioni in tempo reale di colori e ombre, con nuove opzioni in bianco e nero e naturali. La fotocamera “Fusion” supporta anche video 4K a 120 fps in HDR, ideali per video normali o in slow-motion, con riduzione intelligente del rumore del vento e audio spaziale per un’esperienza di registrazione immersiva.

Il pulsante Camera Control è una novità dedicata alla gestione delle funzionalità della fotocamera, e permette di scattare foto o registrare video con semplicità. Inoltre, supporta Visual Intelligence, una funzione che fornisce informazioni contestuali sull’inquadratura. L’iPhone 16 Pro Max offre fino a 33 ore di autonomia, grazie a una migliore dissipazione del calore e a un’architettura interna avanzata. I prezzi partono da 999 dollari per l’iPhone 16 Pro e 1199 dollari per l’iPhone 16 Pro Max. Le prenotazioni aprono venerdì, con il lancio previsto per il 20 settembre. Attendiamo i prezzi per il mercato italiano.