iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: svelato l'interno grazie a iFixit (VIDEO)

Il teardown di iFixit appena pubblicato online ci uno sguardo approfondito all’interno di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi flagship di casa Apple.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: i dettagli del teardown

All’inizio di questa settimana, il sito di riparazioni iFixit ha smontato l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus per mostrare il nuovo processo di rimozione della batteria, che utilizza l’elettricità per staccare l’adesivo. Oggi, iFixit ha pubblicato anche il teardown dell’iPhone 16 Pro e dell’iPhone 16 Pro Max.

I modelli iPhone 16 Pro non hanno lo stesso sistema semplificato di rimozione della batteria delle iterazioni standard. L’OEM di Cupertino utilizza un tradizionale adesivo a strappo per gli iPhone di fascia più alta. Tuttavia, è più facile accedere all’interno perché lo si può fare dal retro del dispositivo, evitando di danneggiare facilmente il display.

Apple ha rivestito la batteria dell’iPhone 16 Pro con una custodia metallica, come sui modelli iPhone 16. Tuttavia, il 16 Pro Max non ha questa protezione metallica attorno alla batteria, e iFixit ha definito questa decisione “sconcertante.” Un’altra novità riguarda lo Scanner LiDAR, che ora è più accessibile e più facile da riparare, mentre nei modelli Pro precedenti era sotto il modulo della fotocamera principale. Anche i moduli della fotocamera sono simili, ma non intercambiabili, a causa della lunghezza diversa dei cavi e della posizione di alcune viti.

Apple ha spostato l’antenna mmWave per fare spazio al nuovo pulsante di controllo della fotocamera. Nei modelli 16 Pro, l’antenna si trova in uno spazio vuoto vicino alla parte superiore del dispositivo, ma iFixit avverte che il segnale mmWave potrebbe essere compromesso dal telaio in titanio.

La rimozione della porta USB-C è stata “enormemente” semplificata, ma iFixit nota che Apple non vende porte USB-C di ricambio. Anche la scheda logica è più facile da estrarre, richiedendo solo la rimozione dell’altoparlante superiore, un miglioramento significativo nel design.

Infine, il teardown ha rivelato che i modelli iPhone 16 Pro utilizzano un modem Qualcomm SDX71M, una versione personalizzata del modem SDX70M usato negli iPhone 15 Pro. Nonostante le indiscrezioni, la compagnia ha scelto di non inserire il modem Qualcomm X75. iFixit ha assegnato ai modelli iPhone 16 Pro un punteggio di riparabilità di 7 su 10, grazie ai cambiamenti nel design e alla disponibilità di manuali di riparazione.