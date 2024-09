iPhone 16 Pro: è davvero così potente come afferma Apple?

Pochissimi giorni fa, Apple ha lanciato la tanto attesa serie iPhone 16, composta da quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. I dispositivi dovrebbero diventare disponibili il 20 settembre. Tuttavia, prima del rilascio, l’allegato il modello premium con il display da 6,3 pollici è apparso su Geekbench, rivelando delle prestazioni deludenti.

iPhone 16 Pro: le prestazioni del processore

Secondo quanto riportato dall’utente di X James Atkinson, che ha notato l’elenco su Geekbench, l’iPhone con identificativo 17,3 ha ottenuto punteggi di 3114 e 6666 nei test single-core e multi-core di Geekbench 6, rispettivamente. Basandosi sull’identificativo, si prevede che il modello sia l’iPhone 16 Pro.

Per fare un confronto, l’iPhone 15 dell’anno scorso, dotato del chip A16 Bionic, ha ottenuto punteggi di 2595 e 6651 nei medesimi test. L’iPhone 15 Pro, che monta il più potente A17 Pro, ha registrato circa 2900 e 7440 punti nel test. Come si può vedere, il nuovo terminale sembra avere prestazioni molto inferiori rispetto a quanto previsto.

È importante tenere presente che il gadget non è ancora stato rilasciato e che Apple sta testando le prestazioni e la stabilità dei dispositivi. Se questo è il caso, è probabile che vedremo un miglioramento delle prestazioni al momento del rollout ufficiale.

Quest’anno, i modelli non-Pro e Pro sono dotati dei chip A18 e A18 Pro, che presentano alcune differenze minori. Entrambi i SoC sono realizzati utilizzando il processo a 3nm di TSMC e vantano 6 core CPU, ma il modello premium ha un core GPU in più (6 core contro 5). Questo potrebbe portare a una leggera miglioramento delle capacità grafiche, con un conseguente migliore performance nei giochi sui modelli Pro. Detto ciò, dovremo attendere il rilascio ufficiale per valutare ulteriormente le capacità di prestazione dei diversi modelli, poiché ciò dipende da vari fattori, come il sistema di dissipazione del calore, che varia tra gli smartphone. Vi terremo aggiornati con ulteriori sviluppi.