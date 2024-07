iPhone 16 Pro e Max: avranno uno zoom telescopico 5x

Pare sia confermato: la lente tetraprismatica alla base dello zoom telescopico 5X di Iphone 15 Pro Max troverà spazio anche su iPhone 16 Pro e ovviamente iPhone 16 Pro Max, allargando quindi, i dispositivi di utilizzo. Questa notizia non è solo ottima per tutti coloro che compreranno iPhone 16 Pro ma anche per la tecnologia stessa, che essendo davvero efficace è anche molto costosa. Questo significa che il prezzo sta scendendo e pian piano si diffonderà su i prossimi dispositivi di Cupertino e probabilmente anche i competitor.

La conferma arriva dal solito analista coreano Ming-Chi Kuo che delinea anche importanti e sostanziali futuri upgrade al reparto fotografico di iPhone. Kuo è sicuro che il modello di punta dell’iPhone 17, previsto per la fine del 2025, sarà dotato di una fotocamera tetraprismatica con sensore da 48 megapixel. Aumenterà di conseguenza anche la dimensione del sensore, che passerà a 1/2.6″, migliorando realisticamente la qualità delle immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Kuo ne ha anche per gli anni a venire: iPhone 17 e iPhone 18 avranno miglioramenti incrementali rispetto al passato, con aumento del sensore a tutto vantaggio della qualità delle foto. Riguardo iPhone 19, previsto per il 2027 per Kuo è credibile che si andrà oltre al 5x di zoom ottico, ma bisognerà capire a livello di ingegnerizzazione e di costi come fare, visto l’aumento delle dimensioni e del numero delle ottiche in gioco. In tal senso, non sarà più un’ottica tetraprismatica ma, per ipotesi octoprismatica? Decaprismatica? Staremo a vedere.