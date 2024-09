iPhone 16 Pro e Pro Max: l'app "Memo vocali" si aggiorna con tante novità

Durante l’evento di presentazione dell’iPhone di questa settimana, Apple ha svelato un importante aggiornamento per l’app Memo Vocali, introducendo la funzionalità di registrazione multitraccia che sembra essere esclusiva dei modelli iPhone 16 Pro e Pro Max. Questa nuova funzione rappresenta un notevole progresso nella registrazione audio mobile, ma pare non sarà disponibile per i modelli precedenti o per l’iPhone 16 standard.

iPhone 16 Pro e Pro Max: come funziona la nuova app “Memo vocali”?

In sostanza, la funzionalità multitraccia permette agli utenti di iPhone 16 Pro di sovrapporre una traccia audio a una registrazione esistente, una capacità particolarmente interessante per musicisti e compositori. Gli utenti possono registrare una traccia iniziale, ad esempio una parte di chitarra, e successivamente aggiungere una voce o un altro strumento come sovraincisione.

Il funzionamento è semplice: l’app Memo Vocali riproduce la traccia musicale attraverso gli altoparlanti dell’iPhone, mentre registra contemporaneamente la voce dell’utente. Successivamente, grazie a ciò che Apple chiama “elaborazione avanzata“, il sistema isola la parte sovraincisa cancellando la musica di sottofondo, lasciando una registrazione “di qualità professionale” senza bisogno di cuffie. Questo permette di separare i vari livelli per un uso o una modifica individuale.

Inoltre, l’update in questione risolve una limitazione di lunga data dell’applicazione in questione, che è stata uno strumento popolare per catturare rapidamente idee musicali nonostante le sue funzionalità precedentemente di base. Tuttavia, la restrizione della funzione ai modelli Pro potrebbe risultare una sorpresa sgradita per alcuni utenti.

Apple non ha fornito dettagli specifici sui requisiti tecnici che rendono questa funzione esclusiva per i modelli iPhone 16 Pro, ma è probabile che essa sfrutti la potenza di elaborazione avanzata del nuovo chip A18 Pro e i quattro microfoni di qualità da studio presenti nei dispositivi. La serie di flagship next-gen verrà lanciata il 20 settembre, con i preordini che sono iniziati venerdì 13 settembre, ma la funzione di registrazione multitraccia sarà disponibile più avanti nel corso dell’anno tramite un ulteriore aggiornamneto.