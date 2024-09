iPhone 16 Pro e Pro Max sono più pesanti dei loro predecessori

Ci siamo: Apple ha appena annunciato i nuovi smartphone della line-up iPhone 16 durante l’evento tenutosi poche ore fa, “It’s Glowtime”. Durante il keynote infatti, sono stati svelati altri prodotti. Pensiamo agli Apple Watch Series 10, al nuovo Apple Watch Ultra 2 in Satin Black, gli AirPods 4 con e senza ANC e perfino le AirPods Max in nuove, frizzanti, colorazioni.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: tutto quello che c’è da sapere

Tuttavia, leggendo la scheda tecnica dei nuovi modelli di iPhone 16 Pro, notiamo che i terminali premium sono leggermente più pesanti rispetto agli iPhone 15 Pro. Nello specifico, ecco i pesi ufficiali per tutti i dispositivi:

iPhone 15 Pro: 187 grammi;

iPhone 15 Pro Max: 221 grammi;

iPhone 16 Pro: 199 grammi ;

; iPhone 16 Pro Max: 227 grammi.

Ciò significa che l’iPhone 16 Pro è circa il 6% più pesante dell’iPhone 15 Pro, mentre l’iPhone 16 Pro Max è circa il 2,5% più pesante del 15 Pro Max. Questi aumenti di peso fanno sì che i nuovi modelli siano quasi tanto pesanti quanto gli iPhone 14 Pro, ma la struttura in titanio presente nei modelli di iPhone 16 Pro dovrebbe far sì che il dispositivo sembri comunque più leggero al tatto, soprattutto per chi sta effettuando l’aggiornamento da un iPhone 14 Pro. Tuttavia, se si passa da un iPhone 15 Pro, il nuovo terminale potrebbe risultare leggermente più pesante.

Ricordiamo anche che i modelli di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sono dotati di schermi rispettivamente da 6,3 pollici e 6,9 pollici, più grandi rispetto ai display da 6,1 pollici e 6,7 pollici degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Ad ogni modo, questi nuovi smartphone della mela offrono quindi display più ampi e un peso leggermente maggiore, ma restano comunque maneggevoli grazie ai materiali leggeri utilizzati per la struttura. Presentano il chip Apple A18 Pro costruito a 3 nanometri, hanno un comparto fotografico aggiornato e dispongono di un pulsante “Camera Control” sul frame laterale destro che serve per gestire i parametri di scatto e video.