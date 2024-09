iPhone 16 Pro: le differenze con i display della serie iPhone 15 Pro

Pochi giorni fa, Apple ha presentato i nuovi melafonini di punta; ha aggiornato i modelli iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max con schermi più grandi quest’anno. Il 16 Pro ha ora un pannello da 6,3 pollici, rispetto ai 6,1 pollici del modello precedente, mentre l’iPhone 16 Pro Max è passato da 6,7 a 6,9 pollici.

iPhone 16: le novità dei display

Secondo Apple, gli iPhone 16 Pro‌ e Pro Max hanno ora le cornici più sottili mai viste su un prodotto Apple, grazie a una riduzione dei bordi. Parte dell’aumento della dimensione del display è dovuto a questa riduzione, ma i nuovi modelli sono anche leggermente più alti e un po’ più larghi rispetto ai loro predecessori.

Dimensioni:

iPhone 16 Pro Max: 6,42 pollici di altezza, 3,06 pollici di larghezza, 8,25 mm di spessore, 227 grammi;

iPhone 15 Pro Max: 6,29 pollici di altezza, 3,02 pollici di larghezza, 8,25 mm di spessore, 221 grammi;

iPhone 16 Pro: 5,89 pollici di altezza, 2,81 pollici di larghezza, 8,5 mm di spessore, 199 grammi;

iPhone 15 Pro: 5,77 pollici di altezza, 2,78 pollici di larghezza, 8,5 mm di spessore, 187 grammi.

Nonostante l’aumento delle dimensioni, ci sono pochi cambiamenti nella tecnologia del display. Apple utilizza ancora il Super Retina XDR Display con ProMotion per i modelli Pro, e la luminosità massima e di picco rimangono invariate. Tutti i modelli offrono una luminosità massima di 1000 nit, una luminosità di picco HDR di 1600 nit e una luminosità di picco all’aperto di 2000 nit.

Risoluzione:

iPhone 16 Pro: 2622×1206 a 460 ppi;

iPhone 15 Pro: 2556×1179 a 460 ppi;

iPhone 16 Pro Max: 2868×1220 a 460 ppi;

iPhone 15 Pro Max: 2796×1290 a 460 ppi.

La novità principale è la luminosità minima di 1 nit. Questa funzione, già introdotta su Apple Watch, permette un display always-on aggiornato più frequentemente, utile per visualizzare dettagli come la lancetta dei secondi. Questo potrebbe anche essere uno dei motivi per cui Apple è riuscita ad aumentare la durata della batteria. Anche se l’iPhone 16 e 16 Plus supportano la luminosità minima di 1 nit, essi non hanno un display always-on né il supporto per ProMotion.

Entrambi i modelli presentano inoltre un nuovo rivestimento Ceramic Shield di seconda generazione, che Apple afferma essere più resistente del 50% rispetto al precedente usato sui modelli iPhone 15.