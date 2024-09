iPhone 16 Pro Max è il nuovo batteryphone di punta di Apple: autonomia al top

Stando a quanto si apprende da una prima lettura della scheda tecnica del nuovo flagship di punta di Apple, sembra che l’iPhone 16 Pro Max disponga della batteria più capiente mai offerta in un melafonino. Di fatto, si legge che è in grado di fare un totale di 33 ore di riproduzione video con una singola carica, secondo quanto afferma la società di Cupertino.

iPhone 16 Pro Max: l’autonomia sarà strepitosa

Ovviamente dobbiamo ancora attendere le prime impressioni, le recensioni del dispositivo da parte di influencer, youtuber e testate giornalistiche ma i dati sembrano essere promettenti. L’autonomia di iPhone 16 Pro Max dichiarata di 33 ore con una singola carica rappresenta un aumento di quattro ore rispetto all’iPhone 15 Pro Max, che offriva 29 ore di autonomia durante la riproduzione video (ed era già ottimo), segnando un incremento del 14%. L’iPhone 16 Pro, invece, dovrebbe essere in grado di offrire una durata della batteria di 27 ore, rispetto alle 23 ore dell’iPhone 15 Pro, con un aumento del 17%.

L’OEM di Cupertino afferma che questo miglioramento è stato possibile grazie a celle energetiche più grandi e ottimizzate, un nuovo design interno e una gestione avanzata dell’energia con iOS 18. Sia l’iPhone 16 Pro che l’iPhone 16 Pro Max includono anche il nuovo pulsante di controllo della fotocamera (chiamato, appunto, “Camera Control”), il chip A18 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC e una nuova fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel. I preordini iniziano venerdì, con il lancio ufficiale sugli scaffali internazionali previsto per il 20 settembre. Non di meno, quest’anno i due modelli della serie top presentano cornici ridotte al minimo e gli schermi passano infatti da 6,1 e 6,7″ a ben 6,3 e 6,9 pollici. Rimane il solito pulsante Azione visto lo scorso anno con le ammiraglie del 2023 e il frame è nuovamente in titanio. Ci sono quattro colorazioni ma non abbiamo più quella blu; al suo posto arriva la “Desert Titanium”, dalle sfumature dorate con riflessi color bronzo.