iPhone 16 Pro registrerà video in 4K a 120 fps

Stando a quanto si apprende online, sembra che i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max supporteranno la registrazione video in 4K a 120 FPS e pare che ci siano anche dei test per le clip in 8K.

iPhone 16 Pro e Pro Max: cosa è emerso adesso

I prossimi modelli di iPhone 16 Pro saranno in grado di registrare video in 4K fino a 120 FPS, secondo “fonti affidabili” citate in un rapporto di 9to5Mac. Giusto per fare un piccolo confronto, sappiate che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 possono registrare video in 4K, ma solo fino a 60 FPS.

Il rapporto aggiunge che Apple avrebbe testato la registrazione video in 8K sui modelli di iPhone 16 Pro, anche se non è chiaro se questa funzione sarà effettivamente disponibile. Poiché un’immagine in 8K ha circa 33 megapixel, le fotocamere principali (wide e ultrawide) da 48 megapixel dovrebbero essere capaci di registrare video in 8K, mentre la tele da 12 megapixel non lo sarebbe. Con l’iPhone 17 Pro Max, che secondo indiscrezioni potrebbe includere una tele-lens da 48 megapixel il prossimo anno, questa funzione dovrebbe venir sbloccata.

Inoltre, il rapporto afferma che l’app Fotocamera integrata nell’iPhone finalmente consentirà di mettere in pausa e riprendere una singola registrazione video, una funzione attesa da molti utenti.

Molti altri dettagli menzionati nel rapporto sono già stati oggetto di voci da altre fonti, tra cui il supporto per un nuovo formato immagine JPEG-XL, il pulsante di acquisizione/fotocamera che supporterà app di terze parti, e il fatto che entrambi i modelli di iPhone 16 Pro supporteranno lo zoom ottico 5x, introdotto per la prima volta sul Pro Max lo scorso anno. Restate connessi, il keynote “It’s Glowtime” si terrà il 9 settembre alle ore 19:00 (da noi in Italia, con il fuso orario). Verranno svelati i melafonini, gli smartwatch next-gen, gli AirPods di quarta generazione e forse anche le AirPods Max con USB Type-C.