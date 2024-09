iPhone 16 Pro: un primo video di unboxing è emerso online

Un primo video di unboxing dell’iPhone 16 Pro è stato condiviso online su Weibo dal tipster Majin Bu, e rivela il nuovo design della confezione per l’ultimo smartphone di punta di Apple.

iPhone 16 Pro: cosa ci aspettiamo dalla confezione

Con Apple sempre più orientata a promuovere le sue credenziali di sostenibilità ambientale, l’esperienza di unboxing dei recenti modelli di iPhone è stata ridotta al minimo, e quest’anno sembra che la tendenza continui. Di fatto, si noti che Apple sembra aver eliminato il libretto che conteneva la scheda SIM e le istruzioni di base.

Inoltre, come già accaduto per i modelli di iPad Pro e iPad Air presentati all’inizio di quest’anno, nella confezione non sono inclusi gli adesivi Apple. Tutto ciò che si trova nella scatola è l’iPhone 16 e un cavo USB-C intrecciato. Non è una grande sorpresa: Apple aveva già annunciato che puntava a eliminare completamente la plastica dall’imballaggio entro il 2025.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

I modelli di iPhone 16 Pro presentano diverse nuove funzionalità, tra cui display più grandi da 6,3 pollici e 6,9 pollici con bordi più sottili, una maggiore durata della batteria, un nuovo pulsante Camera Control per un rapido accesso alle funzioni della fotocamera, una fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel, il nuovo chip A18 Pro costruito a 3 nanometri, supporto per Wi-Fi 7, 5G più veloce, il supporto alla ricarica da 45W e altro ancora.

I preordini per i modelli di iPhone 16 sono iniziati alla fine della scorsa settimana, e i tempi di consegna per i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max sullo store online di Apple sono già slittati a ottobre per molte configurazioni. Anche molti modelli di iPhone 16 e iPhone 16 Plus di fascia inferiore hanno subito ritardi nelle consegne, che ora sono previste tra 7 giorni e 2-3 settimane dopo il giorno del lancio, previsto per venerdì 20 settembre.