iPhone 16 Pro: una domanda al di sotto delle aspettative, a quanto pare

Stando a quanto si legge online, sembra che la domanda per iPhone 16 Pro sia stata inferiore alle aspettative. Lo afferma un noto analista di Apple in un report emerso pochi giorni dopo l’inizio dei preordini internazionali.

iPhone 16 Pro: perché la domanda è stata inferiore alle aspettative?

L’analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha riferito oggi che la domanda per i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max è stata “inferiore alle aspettative” da quando i dispositivi sono stati resi disponibili per il pre-ordine negli Stati Uniti, in Europa (anche in Italia) e in decine di altri Paesi venerdì scorso. Kuo ha basato le sue valutazioni su un “sondaggio della catena di approvvigionamento” e sulle stime di spedizione riportate nello store online di Apple.

Kuo ha stimato che le vendite di tutti e quattro i modelli di iPhone 16 abbiano raggiunto circa 37 milioni di unità durante il primo weekend di pre-ordini, con un calo del 13% rispetto alle vendite del primo weekend della serie iPhone 15 dello scorso anno. Non di meno, l’analista ha indicato che il principale fattore di questo calo è la minore domanda per i modelli Pro, con vendite del primo weekend per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max stimate in calo rispettivamente del 27% e del 16% rispetto ai 15 Pro e Pro Max nello stesso periodo del 2023.

Al contrario, i modelli standard di iPhone 16 e iPhone 16 Plus hanno visto una domanda più alta rispetto ai corrispondenti dello scorso anno durante il primo weekend di vendite, ma questo non è stato sufficiente a compensare il calo di interesse per i modelli Pro, secondo il noto analista di Apple.

Fra le altre cose, Kuo ha anche spiegato che una delle ragioni principali della domanda inferiore per i modelli iPhone 16 Pro è che Apple Intelligence non sarà disponibile al lancio dei dispositivi, previsto per venerdì. Inoltre, in molti Paesi del mondo non sarà presente per mesi e mesi. Le prime funzionalità di Apple Intelligence verranno infatti introdotte solo con iOS 18.1, in uscita a ottobre. Inoltre, Kuo ha sottolineato che l’iPhone sta affrontando una “forte concorrenza” in Cina, il che potrebbe aver influenzato le vendite.