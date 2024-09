iPhone 16: sarà davvero così? (FOTO)

Stando a quanto si evince, Apple è pronta a svelare la prossima generazione di iPhone e, avvicinandoci al lancio, è emerso un leak che mostra il presunto iPhone 16. Ma si tratta davvero del nuovo melafonino della mela o è solo un modello fake che sembra simile all’originale? Tra l’altro, considerate che il debutto è previsto per il 9 settembre durante l’evento “It’s Glowtime”.

iPhone 16: nuovo design, cosa cambia?

Il leak è stato condiviso dall’affidabile leaker Majin Bu su X (ex Twitter). I rumors sui possibili cambiamenti nella line-up di iPhone di nuova generazione si sono intensificati in questi giorni e la foto condivisa offre uno sguardo al presunto pannello posteriore di iPhone 16. Il dispositivo sembra esser stato avvistato nella vita reale, bagnato dalla pioggia, e mette in mostra il modulo della fotocamera ridisegnato sul retro. A differenza delle configurazioni diagonali dei modelli precedenti, l’iterazione basica (e quella Plus, presumibilmente) presenta una disposizione verticale delle fotocamere. Questo potrebbe consentire ai modelli non-Pro di catturare video e foto spaziali, una funzione finora esclusiva dei modelli più costosi. Il modello mostrato nel video è di colore nero, tra quelli previsti per il lancio; potrebbe arrivare anche in Nero, Verde, Rosa, Blu e Bianco o Giallo.

Il fatto che l’iPhone 16 sia stato esposto alla pioggia suggerisce una certa resistenza all’acqua; sarà certificato IP68? Oltre ai cambiamenti sul retro, si prevede che l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus verranno dotati del pulsante “azione”, un’evoluzione che abbiamo visto sui Pro dello scorso anno e che adesso, Apple intende trasferire anche ai modelli più accessibili. Si prevede anche un aumento della capacità della RAM sui nuovi terminali, visto che saranno compatibili con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Purtroppo, al momento queste sono le uniche informazioni disponibili, quindi restate sintonizzato per ulteriori aggiornamenti. Vi ricordiamo che l’evento si terrà il prossimo 9 settembre 2024 alle ore 19:00 (con il fuso orario italiano).