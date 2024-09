iPhone 16: tutti i modelli della line-up presentano la ricarica MagSafe di nuova generazione

Da pochissimi giorni si è tenuto il nuovo evento di Apple, “It’s Glowtime”, dedicato al lancio dei melafonini next-gen, degli smartwatch e auricolari. Nello specifico, la serie iPhone 16 ha ottenuto, come sempre, una calorosa accoglienza da parte del pubblico. Oggi apprendiamo nuovi dettagli sulla gamma in questione.

Nello specifico, scopriamo che i nuovi modelli di iPhone 16 presentati dal colosso di Cupertino supportano una ricarica MagSafe potenziata. Con un caricatore da 30W, gli iPhone possono ricaricarsi fino a 25W, un miglioramento rispetto al limite precedente di 15W.

iPhone 16: ora c’è la ricarica MagSafe a 25W

Per la prima volta, i modelli di ‌iPhone 16‌ supportano la ricarica rapida tramite ‌MagSafe‌. Gli utenti possono aspettarsi di raggiungere il 50% di carica in 30 minuti utilizzando un adattatore da 30W o superiore abbinato a uno dei nuovi caricatori MagSafe. La ricarica rapida è disponibile anche con un adattatore da 20W o superiore, abbinato a un cavo USB-C standard. È supportata anche la ricarica wireless Qi2, ma questa è limitata a 15W. Pertanto, gli utenti possessori di uno dei nuovi iPhone 16 otterranno velocità di ricarica più rapide utilizzando i caricabatterie ufficiali ‌magnetici.

Ricordiamo però che un adattatore di alimentazione da 30W dovrà essere acquistato separatamente, poiché Apple non include più gli adattatori di alimentazione con l’acquisto di un iPhone. Ad ogni modo, la compagnia fornisce comunque un cavo USB-C nella confezione.

I nuovi modelli di ‌iPhone 16‌ saranno disponibili per il preordine a partire da venerdì 13 settembre, con il lancio previsto per venerdì 20 settembre. Saranno disponibili due nuovi caricatori ‌MagSafe‌ di dimensioni da 1 metro e 2 metri. Per ricordarlo, ci sono quattro smartphone nella line-up appena annunciata: abbiamo iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Sono stati annunciati anche gli Apple Watch Series 10, il Watch Ultra 2 in Satin Black e gli AirPods 4 con e senza ANC. Non di meno, la compagnia di Cupertino ha anche svelato le nuove colorazioni per le AirPods Max che ricevono, tra le altre cose, anche il supporto alla USB Type-C. Abbiamo avuto poi un focus particolare su Apple Intelligence e iOS 18.