iPhone 16: tutti i modelli supportano il Wi-Fi 7

Stando a quanto si legge dalle specifiche tecniche presenti sul sito di Apple, sembra che tutti i modelli della gamma iPhone 16 supportano il Wi-Fi 7.

iPhone 16: il nuovo modem per il Wi-Fi è qui

Gli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max supportano il nuovo standard Wi-Fi 7, come confermato dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il Wi-Fi 7 era una caratteristica già anticipata da alcuni rumor, ma prima del lancio si pensava che sarebbe stata limitata ai modelli Pro. Tuttavia, questa previsione si è rivelata errata, poiché tutti e quattro i modelli di iPhone 16 sono compatibili con lo standard Wi-Fi 7 (802.11be) con tecnologia 2×2 MIMO.

Grazie al Wi-Fi 7, i nuovi device possono inviare e ricevere dati contemporaneamente sulle bande da 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, offrendo così velocità di connessione Wi-Fi più elevate, una latenza ridotta e una connettività più stabile. Al contempo, il Wi-Fi 7 offre velocità teoriche di download superiori a 40Gb/s, circa quattro volte più veloci rispetto allo standard Wi-Fi 6E. In sintesi, gli utenti dovrebbero notare una latenza migliorata e prestazioni ottimizzate, soprattutto in ambienti densi o con molte connessioni, grazie al nuovo standard Wi-Fi 7. Ricordiamo infine, che i nuovi modelli di iPhone 16 saranno disponibili per il pre-ordine a partire da questo venerdì, con il lancio previsto per il 20 settembre.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che durante l’evento “It’s Glowtime” tenutosi ieri, la società di Cupertino ha annunciato i nuovi melafonini iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, ma anche gli Apple Watch Series 10, il nuovo Ultra 2 in Satin Black, gli AirPods 4 e 4 con ANC e ha rinnovato le colorazioni delle AirPods Max, dotandole al contempo della porta USB Type-C al posto del vecchio connettore Lightning. Fra le altre cose, ci aspettiamo un nuovo evento a fine ottobre all’interno del quale faremo la conoscenza dei nuovi iPad mini e entry level, dei PC desktop e portatili con le nuove architetture Apple Silicon M4 e non solo. Si prevede un debutto per la fine del prossimo mese o, al massimo, per la prima settimana di novembre.