iPhone 16: tutto quello che si può fare con il pulsante "Camera Control"

I modelli di iPhone 16 presentati poche ore fa da Apple includono un nuovo pulsante di controllo della fotocamera, posizionato sul lato destro dell’iPhone, sotto il pulsante di accensione. Questo tastino può essere utilizzato per diverse funzioni durante la cattura di immagini e video. Vediamo insieme tutte le sue caratteristiche.

iPhone 16: le funzioni del Camera Control

Apple spiega che il pulsante di controllo della fotocamera è progettato per funzionare sia in modalità orizzontale che verticale e include un sensore di forza e un sensore di tocco per supportare diverse gestualità.

Ecco le principali feature del pulsante:

Clic singolo: serve per aprire l’app Fotocamera (o un’app di terze parti);

Clic singolo, Fotocamera aperta: scatta una foto;

Clic e tieni premuto: apre l’app Fotocamera e avvia una registrazione video;

Premere leggermente: apre i controlli come lo zoom. Questo pulsante bloccherà anche messa a fuoco ed esposizione (in arrivo quest’autunno), permettendo di riquadrare le riprese senza perdere la messa a fuoco;

Doppio tocco leggero: mostra il menu di anteprima della fotocamera per scegliere controlli diversi come esposizione o profondità di campo.

Scorrimento: permette di scorrere tra le opzioni di regolazione disponibili e di modificare parametri come zoom, esposizione o profondità di campo quando è selezionato un controllo.

Il pulsante offre un supporto software approfondito, permettendo di cambiare tra le funzioni di controllo senza dover aprire manualmente l’app Fotocamera. A tal proposito, notiamo:

Regolazione dello zoom;

Regolazione dell’esposizione;

Regolazione della profondità di campo;

Scorrimento tra diverse opzioni stilistiche.

Gli sviluppatori di terze parti potranno sfruttare il controllo della fotocamera per le loro app, e il pulsante funzionerà anche nelle app di social media come Snapchat.

Più avanti nel corso dell’anno, il controllo della fotocamera sarà compatibile con una nuova funzione di intelligenza visiva. Gli utenti potranno aprire l’app Fotocamera e puntarla su un oggetto per ottenere informazioni su quell’oggetto con un gesto di clic e tenuta. Puntando su un ristorante, ad esempio, verranno mostrati orari e recensioni, mentre puntando su una pianta, essa, ad esempio, verrà identificata. Utilizzando il controllo visivo con qualcosa che ha una data, come un volantino, la data verrà aggiunta all’app Calendario.

Il pulsante di controllo della fotocamera fungerà anche da gateway per strumenti di terze parti, come la ricerca su Google per un articolo da acquistare o l’uso di ChatGPT per risolvere un problema. Addirittura, notiamo che ci sono impostazioni che permetteranno agli utenti di modificare la velocità del doppio clic e la sensibilità del pulsante per una pressione leggera.

Esteticamente, il pulsante di controllo della fotocamera è coperto da un cristallo di zaffiro con una texture liscia, ed è circondato da una finitura in acciaio inossidabile. È leggermente incassato nel telaio dell’iPhone, e il sensore di forza offre un feedback aptico che simula il funzionamento di un otturatore di una fotocamera DSLR.