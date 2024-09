iPhone 16: una resistenza non al top, a quanto pare

Stando a quanto di apprende, sembra che i nuovi modelli di iPhone 16 di Apple siano dotati di un materiale Ceramic Shield di seconda generazione, che Apple afferma essere ancora più resistente rispetto alla versione precedente.

iPhone 16: cosa sappiamo dei materiali utilizzati?

Tuttavia, un test condotto da Allstate Protection Plans, un fornitore di assicurazioni per dispositivi, ha rivelato che i nuovi iPhone sono ancora vulnerabili alle cadute.

Allstate ha testato l’iPhone 16 Pro Max, che è il più grande iPhone mai prodotto da Apple, con uno schermo da 6,9 pollici. Nonostante il nuovo Ceramic Shield, rinforzato con materiale ceramico per migliorarne la durabilità, sia la parte frontale che quella posteriore del telefono sono in vetro, il che lo rende vulnerabile alle cadute su superfici dure, come i marciapiedi in cemento.

Utilizzando un robot chiamato “DropBot” per simulare cadute da un’altezza di circa 1,8 metri, Allstate ha condotto diversi test. In quello contro i danni frontali, il display dell’iPhone 16 Pro Max si è frantumato e lungo il telaio in titanio sono comparsi graffi visibili. Questa caduta ha reso l’iPhone inutilizzabile, anche se il feedback aptico funzionava ancora, suggerendo che il dispositivo poteva essere riparato.

Nel test della caduta posteriore, il vetro posteriore dell’iPhone si è rotto al primo impatto e anche la scocca della fotocamera ha subito danni. Nonostante ciò, il dispositivo è rimasto funzionante, inclusa la fotocamera, ma il vetro rotto lo rendeva pericoloso da maneggiare senza protezioni.

Nessuno smartphone con il vetro ha mai superato il test del “DropBot” di Allstate, quindi non sorprende che anche l’iPhone 16 Pro Max abbia fallito. Il vetro e le superfici dure non vanno d’accordo, pertanto è consigliabile avere una protezione, come AppleCare+ o una custodia resistente.

Allstate non effettua più test di immersione, poiché gli iPhone moderni hanno una resistenza all’acqua molto avanzata. I modelli di iPhone 16 offrono ancora una protezione IP67, come i modelli precedenti. Su YouTube sono disponibili altri test sulle cadute e sui danni dei modelli iPhone 16 per chi volesse approfondire.