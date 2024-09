iPhone 16 vs iPhone 16 Pro: la differenza fra i processori, nel dettaglio

Apple ha introdotto i nuovi chip di seconda generazione a 3 nanometri sia per l’iPhone 16 che per l’iPhone 16 Pro, con significativi miglioramenti in termini di prestazioni. L’iPhone 16 e il 16 Plus di fatto, sono equipaggiati con il chip A18, mentre l’iPhone 16 Pro e il Pro Max montano il chip A18 Pro. Pur essendo simili, i chip presentano alcune differenze importanti, oltre a differenze nel design termico tra i modelli iPhone 16 e 16 Pro.

Apple A18 e A18 Pro a confronto: iPhone 16 vs iPhone 16 Pro

Vediamo adesso le caratteristiche identiche sui chipset A18 e A18 Pro:

Entrambi i SoC sono basati su un processo a 3 nanometri di seconda generazione con transistor più piccoli;

dispongono di una CPU a 6 core con quattro core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza;

hanno il Neural Engine a 16 core aggiornato, ottimizzato per eseguire modelli generativi complessi;

vantano un sottosistema di memoria potenziato con una larghezza di banda della memoria aumentata del 17%.

Nello specifico, ora analizziamo l’A18 di iPhone 16:

L’A18 dispone di una GPU a 5 core, rispetto alla GPU a 6 core dell’A18 Pro;

I modelli ‌iPhone 16‌ hanno un nuovo design termico che centralizza il posizionamento del chip e ottimizza l’architettura circostante. È presente una sottostruttura in alluminio riciclato che dissipa il calore, migliorando le prestazioni sostenute del 30% per i giochi;

L’A18 aggiunge il ray tracing accelerato dall’hardware, una funzione introdotta con il chip A17 Pro nell’iPhone 15 Pro, ma nuova nella gamma standard dell’iPhone. Questo è utile per i giochi, e i modelli ‌iPhone 16‌ possono eseguire giochi di qualità da console, come promesso per i modelli ‌iPhone 15 Pro‌ l’anno scorso.

Queste le caratteristiche dell’A18 Pro:

L’A18 Pro ha la stessa CPU a 6 core dell’A18 e lo stesso Neural Engine, ma con un core GPU in più, per una GPU a 6 core invece che a 5;

L’iPhone 16 Pro massimizza la capacità termica con un chassis lavorato in alluminio riciclato al 100%, legato al telaio in titanio con diffusione a stato solido e combinato con una sottostruttura in alluminio rivestita di grafite. Questa nuova architettura termica consente un miglioramento del 20% delle prestazioni di gioco sostenute rispetto all’A17 Pro.

Infine, le prestazioni dell’A18 di iPhone 16:

Rispetto al chip A16 Bionic, la CPU dell’A18 Pro è più veloce del 30% e offre le stesse prestazioni con un consumo energetico ridotto del 30%;

La GPU è più veloce del 40% rispetto alla GPU dell’A16 Bionic e offre le stesse prestazioni con un consumo energetico ridotto del 35%;

Il nuovo Neural Engine è due volte più veloce nel machine learning rispetto al Neural Engine dell’A16 Bionic.

Queste le prestazioni dell’A18 Pro:

La CPU a 6 core dell’A18 Pro è più veloce del 15% rispetto alla CPU dell’A17 Pro, offrendo le stesse prestazioni con un consumo energetico ridotto del 20%. È considerata la CPU più veloce in qualsiasi smartphone, con acceleratori ML di nuova generazione programmabili direttamente per calcoli ad alta efficienza, elevato throughput e bassa latenza;

La GPU a 6 core è più veloce del 20% rispetto alla GPU dell’A17 Pro e il ray tracing accelerato dall’hardware è due volte più veloce;

Il Neural Engine aggiornato è più veloce ed efficiente rispetto a quello dell’A17 Pro, con le funzionalità di Apple Intelligence che funzionano il 15% più velocemente sull’A18 Pro;

È presente un nuovo motore di visualizzazione avanzato per ProMotion, un nuovo codificatore video e un nuovo processore di segnale immagine. Combinati, elaborano il doppio dei dati per una codifica video veloce e un’efficienza migliorata.