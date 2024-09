iPhone 17 Air: previsto lo stesso display di iPhone 16 Pro

Stando a quanto emerge online, sembra che alcuni modelli della line-up del 2025 di Apple, nello specifico, iPhone 17 e “iPhone 17 Air“, potrebbero avere display con la tecnologia ProMotion avente il refresh rate variabile fino a 120Hz.

iPhone 17 Air: cosa sappiamo ad oggi?

Oggi, nonostante il lancio dell’iPhone 16, ci sono già nuovi rumors riguardanti la linea di iPhone 17, attesa per il prossimo anno. Ross Young, di Display Supply Chain Consultants, ha informato MacRumors che sia l’iPhone 17 standard sia un modello più sottile, che stiamo chiamando “iPhone 17 Air“, avranno display ProMotion. Ciò significa che i display di entrambi i dispositivi potranno raggiungere un refresh rate di 120Hz, garantendo uno scorrimento più fluido e una migliore esperienza visiva con i video, quando necessario.

La tecnologia in questione permetterà inoltre ai display degli iPhone 17 e iPhone 17 Air di ridurre il refresh rate per risparmiare energia. I modelli di iPhone 13 Pro possono abbassare il refresh rate fino a 10Hz, mentre i modelli di iPhone 14 Pro fino all’iPhone 16 Pro possono arrivare a 1Hz, consentendo la funzione di display sempre attivo che mostra vari elementi della schermata di blocco anche quando il dispositivo è bloccato. Non è ancora chiaro se i display dell’iPhone 17 e dell’iPhone 17 Air potranno abbassarsi fino a 10Hz o 1Hz. Nel frattempo, ricordiamo che gli iPhone 16 standard e iPhone 16 Plus mantengono ancora display con refresh rate a 60Hz.

Ross Young ha una buona reputazione riguardo alle anticipazioni sui display dei futuri prodotti Apple. È stato, ad esempio, il primo a rivelare che l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max avrebbero avuto display più grandi, rispettivamente da 6,3 e 6,9 pollici.

Apple dovrebbe annunciare la serie di top di gamma in questione nel settembre 2025. Attendiamo maggiori informazioni in merito; restate connessi con noi. Intanto, vi ricordiamo che tutti i terminali sono attualmente disponibili per l’acquisto sui negozi fisici o online.