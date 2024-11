iPhone 17, Apple lavora ad un modello inedito: sarà una sorpresa

Nemmeno il tempo di godersi l’uscita degli iPhone 16, che per Apple è già giunto il momento di rimboccarsi le maniche e studiare quelle che potrebbero essere le principali novità in arrivo con iPhone 17. Che, salvo sorprese, verranno lanciati sul mercato nella finestra autunnale del 2025.

L’idea di base sarebbe quella di partire coi canonici quattro modelli che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. E dunque Standard, Plus, Pro e Pro Max. A questi, potrebbe però aggiungersene un quinto che punta ad essere il più avanzato di tutti. In queste ore si sta parlando di specifiche tecniche, che lasciano presagire ad una versione di iPhone 17 Air che si prepara a stupire i fan della mela morsicata.

iPhone 17 Air: cosa sappiamo sul possibile nuovo modello

Partiamo dal presupposto che si tratta ad oggi di semplici indiscrezioni, da prendere dunque con le pinze. A parlarne è stato il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo cui l’iPhone 17 Air è più reale di quanto si potesse immaginare fino a qualche settimana fa. Con Apple che già avrebbe fatto partire le produzioni di alcune componenti tecniche avanzate da montare.

Ma di cosa si tratterà? Partiamo dal design, studiato per essere il più sottile di sempre (come succede già con i MacBook). Lato comparto fotografico, ci si aspetta una sola lente da 48 MP. Una scelta dovuta, ovviamente, alle dimensioni ridotte dell’iPhone. Il chip sarà presumibilmente l’A19, con il modem 5G sviluppato direttamente da Apple. Infine lo schermo, da 6,6 pollici secondo le informazioni rinvenute all’analista Ming-Chi Kuo.

Ora non rimane che attendere e capire se Apple deciderà di andare fino in fondo con questi iPhone 17 Air o deciderà di fermarsi prima. Mancano ancora diversi mesi prima del Keynote di presentazione dei nuovi dispositivi, dunque ci sarà il tempo per avere maggiori informazioni o smentite ufficiali da parte dell’OEM di Cupertino.