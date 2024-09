iPhone 17: GRANDI NOTIZIE, ci sarà un sistema di raffreddamento INCREDIBILE

Ottime notizie per i fan che aspettano con impazienza qualche novità di rilievo all’interno della line-up di punta di Apple. Sappiamo infatti che lunedì prossimo la compagnia svelerà la line-up iPhone 16 ma i leak sui top di gamma del 2025 iniziano a farsi sentire da tempo. Di fatto, stando a quanto afferma l’analista di TF International Securities, Ming-chi Kuo, Apple potrebbe introdurre un foglio di grafite in tutta la gamma iPhone 17 e un sistema di raffreddamento a camera di vapore (VC) aggiuntivo per il modello iPhone 17 Pro Max, al fine di migliorare la dissipazione del calore. Grazie a questo meccanismo infatti, la gamma di device premium dovrebbe offrire un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti.

iPhone 17: come funziona il sistema di raffreddamento next-gen?

Per chi non ha familiarità con i fogli di grafite e il raffreddamento a camera di vapore, sappiate che entrambi aiutano a distribuire il calore su una superficie più ampia e a dissiparlo nell’ambiente tramite la superficie esterna del dispositivo. Il sistema di raffreddamento mantiene i componenti chiave del telefono, come il SoC (System on Chip), a una temperatura controllata, prevenendo il surriscaldamento e il conseguente calo delle prestazioni.

L’aggiornamento previsto sull’iPhone 17 Pro Max invece, potrebbe essere necessario per sostenere le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale presenti sul dispositivo. Questo permetterà al telefono di offrire prestazioni migliori e più stabili. Ad oggi tuttavia, Apple ha sempre mostrato una certa indifferenza nei confronti dei sistemi di questo genere, ma l’azienda potrebbe aver finalmente deciso di migliorare questa componente dopo aver osservato le capacità prestazionali dell’A17 Pro e dei suoi successori.

Si vocifera inoltre che l’iPhone 17 Pro Max offrirà 12GB di RAM, mentre tutti gli altri modelli ne avranno “soltanto” 8GB. L’aumento della RAM nel modello più elevato della gamma (nonché il più costoso) potrebbe essere dovuto alla presenza di più funzionalità di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

La serie iPhone 17 potrebbe includere un totale di quattro modelli: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Come si può notare, l’iPhone 17 Plus potrebbe essere sostituito dalla variante Slim, che non solo sarà più sottile, ma anche più piccola, con un design tutto nuovo al seguito.