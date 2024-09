iPhone 17 Pro: ancora nessuna novità per il Face ID sotto il display

Stando a quanto si apprende da una nota del presidente di DSCC Ross Young, sembra che nei futuri iPhone 17 Pro e Pro Max non ci sarà il sensore Face ID sotto il display. La notizia corregge la precedente indiscrezione che affermava proprio l’opposto

iPhone 17 Pro: non ci sarà il Face ID under display

Nonostante l’iPhone 16 sia appena arrivato nelle mani dei clienti, ci sono già rumors sulla prossima generazione di iPhone 17. In un post condiviso giovedì sulla piattaforma sociale X, l’analista del settore dei display Ross Young aveva inizialmente affermato che l’iPhone 17 Pro dell’anno prossimo avrebbe avuto il Face ID sotto il display.

Per chi non lo sapesse, il Face ID sotto il display è stato oggetto di rumors per diversi anni, ma finora non si è mai concretizzato. Tuttavia, Young ha una buona reputazione per le sue previsioni sui display dei futuri prodotti Apple. È stato, ad esempio, il primo a rivelare che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avrebbero avuto schermi più grandi da 6,3 e 6,9 pollici.

Nell’aprile 2023, Young aveva condiviso una roadmap che mostrava che entrambi i modelli di iPhone 17 Pro avrebbero avuto il Face ID sotto il display, pur mantenendo un foro nello schermo per la fotocamera frontale. Secondo lui, sia il Face ID che la fotocamera sotto lo schermo non arriveranno fino ai modelli di iPhone 19 Pro, attesi tra diverso tempo.

Con il Face ID sotto il display, gli iPhone 17 Pro potrebbero avere un solo foro nella parte superiore del display, simile ai recenti smartphone Android di Samsung e Google. Tuttavia, non sono ancora emersi rumors specifici riguardo a eventuali cambiamenti di design. Un’altra domanda aperta è se la Dynamic Island sopravvivrà con il sensore in questione.

Con l’iPhone 17 ancora a un anno di distanza, ci sarà tempo per ulteriori indiscrezioni che ci aiuteranno a capire meglio cosa aspettarci. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.