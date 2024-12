iPhone 17 Pro avrà un nuovo display: Apple vuole stupire tutti

Lanciati ormai qualche settimana fa, gli iPhone 16 hanno saputo sin da subito conquistare una larga platea di appassionati. Un successo enorme e dovuto ai diversi aggiornamenti voluti da Apple per tutti e quattro i modelli facenti parte della line up. Mentre i numeri continuano a salire, per l’OEM di Cupertino ha già giunto il momento di pensare agli iPhone 17 e 17 Pro che usciranno il prossimo autunno.

I tanti leak e rumors già emersi lasciano presagire un ulteriore punto di rottura col passato, sia dal punto di vista hardware che software. L’azienda californiana sta mettendo a punto alcune tecnologie innovative e che dovrebbero portare a benefici immediati per tutti i consumatori. Tra le altre cose, sembra che gli iPhone 17 Pro monteranno un nuovo display.

iPhone 17 Pro: cosa cambia col nuovo display

A lanciare l’anteprima ci ha pensato il noto leaker Jukanlosreve su X. Stando a quanto da lui raccolto, pare che Apple abbia deciso di utilizzare una tecnologia tutta nuova per i display degli iPhone 17 Pro. Si chiama Low-Dielectric TEE e avrebbe l’obiettivo di portare a diversi vantaggi a livello di performance.

Alcuni esempi? La batteria dovrebbe durare di più ed essere più efficiente, grazie al consumo ridotto degli schermi. Si tratterà inoltre di pannelli più resistenti agli urti e ai graffi, oltre a poter garantire un utilizzo visibilmente superiore rispetto alle componenti utilizzate oggi sugli iPhone 16.

Una decisione di questo genere si riverserà anche sulle dimensioni del display. Se l’iPhone 17 Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,3 pollici, per il Pro Max si arriverebbe a 6,9 pollici. E per le due versioni standard e plus? L’unica vera novità sarà l’adozione del refresh rate a 120 Hz, così da poter finalmente godere di immagini più fluide e di un utilizzo di tutte le tecnologie contenute all’interno degli iPhone performante come mai prima d’ora. Staremo a vedere se i rumors verranno confermati o smentiti da Apple, per il momento tutto tace.